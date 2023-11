Makabryczne odkrycie na Pomorzanach. Śledczy zajmują się znieważeniem zwłok

Do odkrycia doszło w czasie prac ziemnych, w alejce między działkami na terenie ogródków działkowych "Piast" przy ulicy Przy Ogrodach. Śledztwo dotyczące znieważenia zwłok prowadzi Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście.

- Szczątki zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego celem dokonania ekspertyzy na okoliczność, czy są to szczątki ludzkie, jaki jest wiek szczątków, do ilu osób należą, czy szczątki posiadają cechy świadczące o doznaniu obrażeń odniesionych za życia - informuje Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.