Listopadowe MM Trendy już w sieci. Czytaj online i sprawdź dostępność w mieście

Jako społeczeństwo mamy tendencję do powielania zachowań. Co robimy, jeśli sąsiad wyjmuje arsenał gwiazdkowych ozdób minutę po północy 2. listopada i wkracza z nim do ogrodu przed domem? - Oczywiście, że zastanawiamy się, gdzie są nasze lampki i wyciągamy je następnego dnia. Świąteczny falstart jest na tyle przyjemną wizją, że nawet sytuacyjny absurd nie jest w stanie nam przeszkodzić. Jednak, o ile uruchomienie bożonarodzeniowego klimatu z początkiem listopada jest (raczej) niegroźnym przykładem powielania schematów, sprawy komplikują się, kiedy dotykamy kwestii tolerancji, kultury, rodziny czy religii.

A nie czekając na koniec miesiąca, możecie wstąpić do Trafostacji Sztuki na wystawę malarską Katarzyny Szeszyckiej „Nocą będę opisywał słońca” albo sięgnąć po najnowszą książkę Leszka Hermana „Galeon”. Z każdym z tych twórców mieliśmy okazję spotkać się, czego ślad zostawiliśmy kilka stron dalej w postaci wywiadów. Znajdziecie tam też rozmowy m.in. z fotografką Karoliną Nowaczyk, aktorką Sonią Mietielicką czy też wokalistką Cleo. Mamy również dla Was kilka podsumowań i zapowiedzi. I choć nie nasyciliśmy jeszcze naszych stron Bożym Narodzeniem, to gwarantujemy, że warto do nich zajrzeć.

Udanej lektury!