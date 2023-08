Liga Konferencji: KAA Gent - bardzo trudne wyzwanie przed Pogonią Szczecin

Czego można oczekiwać od piłkarzy Pogoni i trenera Jensa Gustafssona? Jeśli Portowcy mają się pokazać z dobrej strony muszą grać w swoim stylu - ofensywnie, szybko, a zmuszeni do ataku pozycyjnego - spokojnie rozwijać akcje. Najważniejszym zadaniem będzie jednak poprawa gry w obronie, bo nawet słaby zespół Linfield FC z Irlandii Północnej wbił Pogoni cztery gole w dwumeczu. To dużo.

Pogoń przystąpi też do spotkania wypoczęta. Już we wtorek poleciała do Belgii, przeprowadziła tam treningi i odnowę. W dodatku podczas ostatniego weekendu nie grała, bo mecz ligowy ze Śląskiem został przełożony. Gent ma w nogach nerwowym mecz z Mechelen.

- Tracimy za dużo bramek i to jest do poprawy - przyznaje Wahlqvist, ale to samo mówią też pozostali zawodnicy. Jeśli więc Pogoń uszczelni defensywę, ale też będzie atakować - może pokusić się o dobry wynik.

- Gent to będzie silny przeciwnik. Ma w składzie kilku piłkarzy, którzy mają bardzo dobre umiejętności i potrafią zrobić wynik. Musimy też uważać na ich szybkość - mówi Joao Gamboa, defensywny pomocnik Pogoni. - Mamy swój cel, swoje zadania i chcemy awansować do kolejnej rundy.

Gamboa wie, co mówi, bo w poprzednim sezonie grał dla OH Leuven. Przygoda z belgijskim zespołem zaczęła się dobrze (wygrana w debiucie), ale później Portugalczyk stracił miejsce w składzie i w sumie zanotował tylko 4 występy w Jupiler Pro League. Mecz z Gentem w październiku oglądał z trybun, zimą wrócił do ojczyzny, a latem trafił do Pogoni i też ma dobry start.