Lider Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński w Szczecinie wskazał Kierunek Politycznej drogi

Kim są Oni? To nasi sąsiedzi ze Wschodu i Zachodu. Jako przykład prezes PiS wskazał polsko-niemiecki konflikt dotyczący granicznej Odry. W Niemczech największe rzeki pełnią ważną rolę gospodarczą, jako np. szlaki komunikacyjne, a Polsce tego prawa się odmawia. Jak skonstatował: - U nas, w przeciwieństwie do sytuacji w Irlandii z lat 20. XX w., kiedy skłócone partie potrafiły się porozumieć, jest niestety inaczej. Opozycja, kierowana telefonami z Moskwy i Berlina, wciąż atakuje. Trwa wojna hybrydowa przeciwko Polsce. Kiedy zdołaliśmy stworzyć przeszkody, również fizyczne, przeciwko tej agresji, oni próbują nasze działania ośmieszyć. Ich operacja trwa. Wyrazem tego jest choćby film „Zielona granica”, w którym chcą doprowadzić do zburzenia zapory na Putina i jego popychadła z Mińska.

Konwencję wyborczą Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęto od hymnu państwowego. W auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej „Mazurka Dąbrowskiego” odśpiewano emocjonalnie i z zapałem. I do fragmentu hymnu właśnie odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości (droga do ojczyzny pod przewodem Dąbrowskiego - od aut.), opisując obecną sytuację w Polsce.

Wicepremier w swoim wystąpieniu przypomniał to, co udało się osiągnąć przez ostatnie 8 lat rządom Zjednoczonej Prawicy.

Prezes Kaczyński przestrzegał przed powrotem rządów Donalda Tuska czy też jego gorszej, skrajnie lewicowej wersji.

- Wprowadzi niemiecki porządek i pracę za 5 zł za godzinę - zapewnił. - Dlatego, jak się zastanawiacie, na kogo głosować, pomyślcie, że albo będziemy kontynuować drogę pod górę, albo z niej spadniemy w odmęty tego, co już raz pokazała poprzednia władza. I nie dajcie się oszukać. Jeśli Tusk ogłosi, że nie będzie premierem, to zostanie nim Trzaskowski, który jest taki sam jak on, z tym że jest jeszcze dodatkowo lewakiem. A my chcemy, by komuniści poszli do jasnego diabła.