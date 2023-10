Legal HR szybkie i bezpieczne wsparcie przy legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Firma Legal HR na co dzień całościowo wspiera pracodawców w procesie legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców. Zapewnia także pomoc cudzoziemcom, którzy przebywają w Polsce lub chcą przyjechać i osiedlić się tu na stałe. Cudzoziemcy otrzymują pomoc na każdym etapie postępowania: od wypełnienia potrzebnych dokumentów, aż do momentu wydania decyzji przez właściwy urząd. Zespół firmy dba również o pozostałe pozapracownicze aspekty takie jak: pomoc w uzyskaniu karty pobytu, relokacja rodzin, otwarcie konta bankowego, wynajęcie kwatery pracowniczej, uzyskanie numeru PESEL, uzyskanie meldunku, organizacja badań lekarskich, tłumaczenie szkoleń BHP, rejestracja samochodu, uzyskaniu świadczenia z programu +500 i dużo więcej.

Legal HR zauważył tę lukę i dlatego stworzył Moduł Obsługi Cudzoziemców, czyli innowacyjne rozwiązanie, które w odróżnieniu od programów kadrowo-płacowych czy Excela daje więcej możliwości, takich jak choćby integrację z portalem praca.gov.pl, co umożliwia automatyczną wysyłkę dokumentów legalizacyjnych oraz załączników do wybranego urzędu. Już raz wprowadzone dane są bezpośrednio wysyłane na praca.gov.pl, a po pozytywnej decyzji Moduł Obsługi Cudzoziemców automatycznie pobiera dokument.

Narzędzie MOC daje też stały podgląd na status zlecenia i ważność dokumentów. Jeśli zbliża się termin ważności dokumentu to zostanie on podświetlony na czerwono co ułatwi podjęcie działań. Do tego moduł umożliwia sprawdzenie statusu sprawy dotyczącej cudzoziemca, dzięki czemu pracodawca jest na bieżąco. Można też liczyć na wsparcie zespołu legalizatorów Legal HR, którzy dopełnią formalności z urzędami za pracodawcę. Możliwości można wymieniać jeszcze dużo więcej, jednak to co istotne, to to, że Moduł Obsługi Cudzoziemców pozwala zaoszczędzić czas i gwarantuje bezpieczeństwo.

A kim są ludzie, którzy stoją za Legal HR? To ekspercki zespół. Jak mówią - legalizacja to ich pasja i specjalizacja. Mają szeroką wiedzę we wszelkich procedurach i zagadnieniach popartą kilkunastoletnim doświadczeniem. Team tworzą dedykowani konsultanci i opiekunowie, którzy przeprowadzają pracodawców i cudzoziemców przez cały proces.