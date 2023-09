Laserowania: profesjonalne usługi w przystępnych cenach

Firma jako jedna z nielicznych na rynku zajmuje się tylko i wyłącznie depilacją laserową. - Wprowadziliśmy cennik dostępny dla każdego. Myślę, że większość firm świadczących te usługi musiało dostosować cenniki do naszego przez co nie skromnie mówiąc zmieniliśmy lokalny rynek i postrzeganie samej usługi z niedostępnej, drogiej na ogólnodostępną. Przy aktualnie panujących trendach, w których większość społeczeństwa chce mieć gładką skórę i normalną, codzienną czynnością w szczególności dla kobiet jest używanie maszynki do golenia chcemy, aby nasza usługa była tak powszechna jak chodzenie do fryzjera – mówi Fabian Kubicki. - Nasza usługa daje niesamowity komfort w codziennym funkcjonowaniu, leczy kompleksy, problemy z podrażnieniami i "wrastającymi" włoskami. Pomagamy w usuwaniu nadmiernej ilości owłosienia już od najmłodszych lat

Na liście zalet depilacji laserowej jest uzyskanie długotrwałych efektów. Pierwsze efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu. Natomiast osiągnięcie pełnych efektów możliwe jest dopiero po wykonaniu zalecanej serii. Depilacja laserowa to obecnie jedna z najbezpieczniejszych oraz najbardziej skutecznych metod usuwania zbędnego owłosienia.