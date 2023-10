- Kochamy to, co robimy i podobno to widać. Wielką radość sprawia nam tworzenie bukietów, nawiązanie w nich do pór roku i otaczającej nas przyrody – mówi Marta Czechowicz, właścicielka kwiaciarni.

Jak podkreśla, Kwiaciarnia Polna ukwieca każdą uroczystość. Od narodzin, poprzez urodziny, imieniny, śluby, gratulacje ... kończąc na pożegnaniach. - W każdej z naszych kompozycji przekazana jest pasja do zawodu florysty – mówi Marta Czechowicz.

Bukiety i kompozycje, które tworzy mają swój styl, który doceniają klienci. A każde zamówienie poprzedzone jest rozmową, aby bukiet idealnie trafił w gust obdarowywanej osoby i jednocześnie był dla niej zaskoczeniem. Klienci Polnej nie mają wątpliwości: ta kwiaciarnia ma „to coś”. To najlepszy komplement, jaki słyszy od nich Marta Czechowicz.

Kwiaciarnia kładzie nacisk na wykorzystywanie ekologicznych produktów i wpieranie polskich producentów. Kupisz tu kwiaty polskich producentów, dostaniesz wiklinę, ceramikę czy znicze z polskich firm. Kwiaciarnia Polna aktywnie promuje się w mediach społecznościowych, szczególnie na Facebooku (a od niedawna także na Instagramie), gdzie dzieli się wyjątkowymi zdjęciami kwiatowych realizacji i inspiruje swoich odbiorców.