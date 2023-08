Ku chwale i tradycji Oręża Polskiego! Na Latarni Morskiej zawisła ogromna chorągiew

Świnoujska Latarnia Morska słynie z gigantycznej flagi biało-czerwonej, która łopocze na latarni co roku w 2 maja w Święto Flagi. Wszystko wskazuje na to, że pojawi się nowa tradycja - we wtorek 15 sierpnia na zabytkowej latarni po raz pierwszy zawieszono imponującą Chorągiew Wojska Polskiego, która została uszyta specjalnie na tę okazję. Flaga była doskonale widoczna z wyspy Uznam i od strony wody.

- Mamy nadzieję, że będzie służyć przez kilka lat - podkreślała Agata Kucharska ze Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich w Świnoujściu. Aby flaga mogła powstać, zorganizowano specjalną zrzutkę.

Świnoujska latarnia jest najwyższą latarnią w Polsce i najwyższą ceglaną latarnią na świecie. Obecnie z powodu strefy ochronnej wokół Terminala LNG do zabytku można dostać się jedynie drogą wodną (organizowane są specjalne rejsy). Na szczycie latarni znajduje się taras widokowy, z którego doskonale widać całą okolicę.