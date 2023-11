Książnica Pomorska z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym ALMA

Ten działający w chmurze (cloud computing) system najnowszej generacji, stworzony przez firmę Ex Libris, wykorzystywany jest przez najlepsze biblioteki na świecie. Za jego pośrednictwem czytelnicy otrzymują szybki dostęp do informacji o zbiorach biblioteki i do połączonych katalogów Biblioteki Narodowej, a także o zbiorach wszystkich innych polskich bibliotek używających Almy.

- Ponad 2 tysiące bibliotek na całym świecie tworzy to wyjątkowe środowisko ALMY. Szczecin dołącza do elitarnej grupy światowych bibliotek posługujących się tym systemem. W naszym województwie korzystają z niego tylko dwie biblioteki: Książnica Pomorska i Koszalińska Biblioteka - mówi Przemysław Wraga, dyrektor Książnicy Pomorskiej.

W Polsce z systemu korzystają m.in. Biblioteka Narodowa, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Na świecie m.in. Harvard.

Nowy, intuicyjny i przyjazny użytkownikowi katalog online jest dostępny na stronie biblioteki także za pośrednictwem urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety. Dzięki wdrożeniu nowego systemu, czytelnicy Książnicy mogą korzystać ze zbiorów tak samo, jak użytkownicy innych najlepszych polskich bibliotek i zagranicznych bibliotek publicznych, naukowych, narodowych, specjalistycznych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.