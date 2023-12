Kryspin Szcześniak: W Pucharze Polski też będziemy chcieli wygrać

Tak się złożyło, że rewanż już we wtorek, ale w spotkaniu Pucharu Polski i to Pogoń będzie gospodarzem. Liga dla Górnika, Puchar dla Pogoni?

- Wiadomo, że Pogoń zrobi wszystko, by pokazać się z lepszej strony i wygrać to spotkanie, ale my będziemy na to przygotowani. Oczekiwania będziemy mieć te same. Dla nas PP też jest bardzo ważny – zaznaczył Kryspin.