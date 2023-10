KRUDO Morze Nieruchomości, czyli wszystko w jednym miejscu. Obrót nieruchomości, ale też kredytowanie i ubezpieczenia red.

KRUDO to nowoczesne biuro nieruchomości, w którym klient jest objęty kompleksową opieką. Z pełnym wsparciem maklera może kupić lub sprzedać dowolną nieruchomość i dodatkowo ją ubezpieczyć czy skredytować jej zakup. – Prowadzimy klienta od początku do końca – podkreśla Magdalena Borzyszkowska, właścicielka. – Współpracujemy z profesjonalnymi fotografami, wykonujemy home staging przed zdjęciami, dokonujemy nawet drobnych napraw i remontów w ramach współpracy. I nie są to tylko słowa.