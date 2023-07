KropkaWeb – Rozwiązania Internetowe. To właśnie tu otworzysz swoją pierwszą stronę www

Skąd decyzja, aby zająć się budowaniem stron www?

- Od około 2009 roku obracam się w kręgach informatycznych oraz w społeczności przedsiębiorców. Od początku zauważałam pewną niszę w zakresie budowania stron internetowych czy sklepów internetowych. Szczególnie te drugie ówcześnie był tematem wyrwanym „z przyszłości”. 15 lat temu internet przeżywał erę kolorowych i migających gifów, które w żaden sposób do mnie nie przemawiały i chyba przemawiać nie będą - choć wspomnienia mają swój urok (uśmiech). Niestety nie od razu zdecydowałam się wejść na rynek. Dopiero po czasie, wróciłam do pomysłu. Uznałam, że warto przysiąść do nauki, a że przychodzi mi to z niezwykłą łatwością, to efekty były bardzo szybkie. Wartością dodaną było wsparcie i pomoc merytoryczna w początkach projektowania znajomych z IT. Wystarczyło wszystko połączyć razem, zrobić masę projektów do szuflady i byłam gotowa. Poszło szybko, gdyż otwierając firmę, miałam już zapewnione pierwsze zlecenia, które umożliwiły mi wejście na rynek.

Co znajdziemy w Pani ofercie? Czy jest to tylko budowa stron www i sklepów?

- Firma nazywa się KropkaWeb - Rozwiązania Internetowe. Ten dopisek nie znalazł się w nazwie przypadkiem. Tworzę strony internetowe w czystym kodzie bądź w CMS (od prostych małych projektów, po większe i duże skomplikowane strony np. z systemami rezerwacji), sklepy internetowe, platformy do nauki zdalnej e-learning. Ponadto oferuję usługi związane z Social Mediami, Google Ads oraz Google Moja Firma. Wszystkich usług jest tak dużo, że gdybym chciała je kolejno wymienić to w pewnym momencie zrobiłoby się nudno (uśmiech).

Czyli najprościej powiedzieć, że zajmuje się Pani wszystkim, co związane z obecnością firmy w sieci?

- Zajmuję się wszystkim od A do Z. Mój klient nie musi posiadać wiedzy odnośnie domen, transferów cesji, hostingów itp. Wszystko tłumaczę, informuję co trzeba zrobić i przygotować. Kompleksowe rozwiązanie to coś, co mnie wyróżnia. Klient nie martwi się doborem rozwiązań, rejestracją czy konfiguracją. Dostaje gotowy „produkt” wraz z kopią i instrukcją obsługi, a jeśli jest to konieczne to nawet tłumaczę osobiście jak np. posłużyć się stworzonym przeze mnie sklepem internetowym. Klient po zakończeniu projektu nie pozostaje sam sobie. Zawsze może do mnie zadzwonić po pomoc. Początki zawsze są trudne i doskonale o tym wiem. Nie mogę pozwolić na to, by ktoś dla kogo zrealizowałam usługę poczuł panikę na starcie ze sklepem czy stroną www.

Jakie zlecenia Pani realizuje najczęściej?

- Najczęściej klienci zwracają się do mnie po stronę internetową lub sklep internetowy. Poziom skomplikowania projektów jest bardzo różny. Następną usługą, która cieszy się popularnością to Google Moja Firma, czyli wizytówka na Mapach Google i wszystkie problemy z nią związane.

Obsługuje Pani osoby prywatne, twórców czy raczej firmy?

- Moimi klientami są głównie firmy – większe lub mniejsze. Każda jest traktowana przeze mnie z szacunkiem, a jakość usług nie zmienia się w zależności od tego kogo obsługuje. Malutka lokalna firma jest tak samo ważna jak duża korporacja.

Czy to wszechstronność jest tym, co klienci cenią najbardziej w Pni firmie?

- Zdecydowanie chodzi o wszechstronność, o to że zajmuję się wszystkim kompleksowo, że po wykonanej usłudze nie zostawiam nikogo. W swojej pracy cechuję się dużą wyrozumiałością i cierpliwością. Niektórzy klienci mówili mi, że lubią ze mną współpracować, bo jestem kobietą, a jest to niezwykle przydatne, jeśli współpracuje się z firmą, której właścicielem też jest kobieta (uśmiech). Dla panów nie robi to różnicy – może czasami są lekko zdziwieni na początku, ale szybko to mija.

Co uważa Pani za swoje największe osiągniecie? Coś czym warto się pochwalić?

- Nagrodą są pochwały, opinie i zadowolenie klientów. To jest najważniejsze. Nigdy nie brałam udziału w żadnych konkursach, wyścigach itp. bo to zabiera czas, który mogę poświęcić klientom i rodzinie – a to oni są najważniejsi. Na bieżąco się szkolę i rozwijam. A dyplomy? Na ścianie można ich sobie powiesić wiele, ale chyba nie o to chodzi (uśmiech).

KropkaWeb Rozwiązania Internetowe

Karolina Olechna

tel. 573-145-505

www.kropkaweb.pl

https://www.facebook.com/KropkaWe