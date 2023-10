Kradli luksusowe auta w Berlinie. Część z nich mogła przejeżdżać przez nasz region. Zatrzymano dziewięciu podejrzanych

Prokuratorzy podejrzewają, że w da lata gang ukradł ok. stu aut i motocykli wartych łącznie ok. 5,5 mln zł.

Śledztwo prowadzi Dolnośląski Wydziału Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Na jego polecenie funkcjonariusze CBŚP i Straży Granicznej dokonali zatrzymania na terenie Polski dziewięciu osób związanych z kradzieżami samochodów osobowych i motocykli na terenie Niemiec. W związku z prowadzonym śledztwem powołany został tzw. wspólny zespół śledczy (JIT), w skład którego poza polskimi prokuratorami, funkcjonariuszami Zarządu we Wrocławiu CBŚP i Morskiego Oddziału Straży Granicznej wchodzą także przedstawiciele niemieckich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Część aut prawdopodobnie przewożono przez przejścia graniczne w naszym regionie.

W trakcie czynności przeprowadzono liczne przeszukania miejsc zamieszkania i pobytu zatrzymanych, podczas których zabezpieczono m.in. mienie pochodzące z korzyści osiągniętych z popełnianych przestępstw, jak również specjalistyczny sprzęt służący i wykorzystywany do kradzieży z włamaniami samochodów osobowych i motocykli. W toku śledztwa przeprowadzono także przeszukania wytypowanych miejsc na terenie Niemiec.