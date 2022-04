Kosta Runjaic: W meczu z Legią szczęście było po naszej stronie

Aleksandar Vuković, Legia

Dziwny mecz. Kilka niewytłumaczalnych rzeczy dla mnie. Po pierwsze – zaczęliśmy kontrolować mecz, wyrównaliśmy, mieliśmy przewagę na początku II połowy i wydawało się, że to my wyjdziemy na prowadzenie. Ja nawet przy stanie 1:1 chciałem dokonać ofensywną zmianę, ale wtedy zaczęliśmy popełniać błędy. Ale najbardziej bolesne były błędy w defensywie. To my daliśmy Pogoni drugie życie, a bramka na 3:1 to już był koniec.

Ten mecz zawaliliśmy kompletnie, gdy powinniśmy mieć największą kontrolę po czerwonej kartce dla piłkarza Pogoni.

Pogoń w pewnym momencie, paradoksalnie, po stracie Zecha przestała się stresować. A było widać te napięcie w rozegraniu piłki. I czasami tak się dzieje, że ciśnienie schodzi i zespół gra dużo lepiej.

Kosta Runjaic, Pogoń

Dziś szczęście było po naszej stronie. Jestem szczęśliwy i dumny z zespołu, z jego zaangażowania i zaprezentowanej energii. W tej fazie sezonu chodzi przede wszystkim o punkty. Tych zabrakło w meczu z Rakowem, ale dziś to był naprawdę super mecz z naszej strony.

Przed nami wolny weekend, więc będzie dużo czasu by przygotować się na końcówkę sezonu. Przed nami teraz dwa ciężkie spotkania wyjazdowe, ale będziemy grać o zwycięstwa i liczymy na wpadki naszych konkurentów w walce o mistrzostwo Polski. Cały czas liczymy, że nasze ostatnie spotkanie w Szczecinie będzie rozgrywane o dużą stawkę.