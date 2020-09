Koniec remontu ul. Wojska Polskiego w Świnoujściu. Ruch został przywrócony. Zobacz ZDJĘCIA

Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 mln 585 tys. Modernizacja tego odcinka ulicy Wojska Polskiego jest zwieńczeniem przebudowy całej drogi od granicy w stronę centrum miasta . Asfalt przed remontem w wielu miejscach był spękany. Na odcinku od ul. Leśmiana do wjazdu do Urzędu Miasta w przeszłości wyłożona została jedynie cienka warstwa nawierzchni i w wielu miejscach prześwitywała podbudowa z kostki brukowej.

Przebudowano dokładnie 299, 36 metrów (bez wjazdu do urzędu). To wspólna inwestycja Miasta i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który przebudował sieć wodociągową biegnącą pod jezdnią. Z kolei miasto przebudowało nawierzchnię jezdni i chodników, odwodnienie, nowe oświetlenie i linię gazową.

- Ulica Wojska Polskiego, to druga bardzo ważna ulica w mieście - przyznaje Barbara Michalska. - Stanowi dojazd do granicy oraz urzędów. Przy okazji tej inwestycji, zmodernizowaliśmy wjazd do urzędu miasta. Czekaliśmy na tę okazję, by zrobić porządek w otoczeniu.