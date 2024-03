Koncert i kiermasz w SP 69 w Szczecinie. To wszystko dla Roberta Dymkowskiego

Dymkowski to jeden z najwybitniejszych napastników w historii piłkarskiej Pogoni Szczecin, do dziś wspominany na stadionie im. Floriana Krygiera. Dziś Dymkowski walczy z nieuleczalną chorobą - stwardnieniem zanikowym bocznym, a środowisko piłkarskie i to lokalne, kiedy tylko może, zbiera pieniądze na jego leczenie.

Kolejne takie wydarzenie jutro. W SP 69 (ul. Zamoyskiego w Szczecinie) odbędzie się koncert wiosenno-wielkanocny. Być może na wydarzeniu pojawią się zawodnicy Pogoni Szczecin, która ma obecnie przerwę od gry w PKO Ekstraklasie. Obok koncertu odbędzie się kiermasz, gdzie kibice będą mogli nabyć m.in. pamiątki związane z Pogonią.

Koncert startuje o godz. 16 w hali gimnastycznej SP 69.