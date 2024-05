Kolejny dzień z burzami w województwie zachodniopomorskim. Obowiązują ostrzeżenia. Mieszkańcy otrzymują alerty RCB

W zachodnich powiatach województwa zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Tu prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

We wschodnich powiatach województwa wprowadzony został drugi stopień ostrzeżenia. Suma opadów podczas burz może wynieść od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm, a porywy wiatru mogą osiągnąć punktowo do 90 km/h.