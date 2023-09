Kobieca Pogoń zagrała do końca i dzięki temu ma trzy punkty więcej

W pierwszej połowie meczu Pogoń była aktywniejsza, tworzyła ciekawsze akcje i mogła zdobyć przynajmniej jedną bramkę. Brakowało jednak skuteczności. Wrocławianki za to w 19. minucie objęły prowadzenie. Faul w polu karnym, podyktowana „11” i pewny strzał Joanny Wróblewskiej.

Po zmianie stron Pogoń jeszcze mocniej cisnęła, ale na dobrą sprawę po 70. minucie nadzieje zaczęły słabnąć. Co chwilę czegoś brakowało - celnego podania, mocniejszego czy precyzyjniejszego strzału. Szczecinianki walczyły do końca i w końcu szczęście wróciło. Wyrównała Amerykanka Jaylen Crim strzałem z okolic linii pola karnego. Pogoń przycisnęła i Natalia Oleszkiewicz w końcówce zdobyła jeszcze dwie bramki.

- Cały czas graliśmy dobrze, chcieliśmy dominować i w końcu przełożyło się to na trzy zdobyte bramki. Cieszymy się, bo pokazaliśmy, że wierząc w to, co robimy na treningach, jesteśmy w stanie wygrywać mecze – podsumował trener Piotr Łęczyński.