Koalicja Samorządowa o najważniejszych potrzebach mieszkańców

- Ze zdrowiem mierzę się od 25 lat i chyba się będę mierzyć o końca życia - mówi dr Magda Wiśniewska, kandydatka do sejmiku województwa. - Opieka zdrowotna powinna dawać mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, musi być ona blisko pacjenta. Kluczowym wyzwaniem jest właśnie poprawa dostępności do usług medycznych, a ta musi być organizowana we współpracy z samorządem lokalnym. W systemie idealnym, kiedy pacjent jest chory, trafia do szpitala lub lekarza rodzinnego w tym samym dniu w ciągu kilku godzin. ale my wiemy, że system idealnych nie ma, ale będziemy się starali do takiego systemu zbliżyć.