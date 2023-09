Kłęby dymu i ogień w Puszczy Goleniowskiej pod Szczecinem? Spokojnie to tylko ćwiczenia

- Pierwsze zadysponowane zastępy z JRG Goleniów, OSP Rurzyca i OSP Lubczyna nie były w stanie samodzielnie ugasić pożaru ze względu na silny wiatr, który doprowadził do gwałtownego rozwinięcia się pożaru - relacjonuje mł. asp. Dariusz Schacht, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie. - W celu ugaszenia pożaru i uniknięcia dalszego rozwijania się jego frontu w głąb Puszczy Goleniowskiej oraz rozwiązania problemu zaopatrzenia wodnego zadysponowano dodatkowe siły i środki z terenu powiatu goleniowskiego i szczecińskiego tj. OSP Mosty, JRG2 Szczecin i OSP Szczecin - Śmierdnica.

Jak tłumaczą strażacy, ćwiczenia polegały na rozdzieleniu zadań dla zastępów będących na miejscu oraz reagowaniu na zmianę sytuacji. W tym celu utworzono dwa odcinki bojowe.

- Na pierwszym odcinku bojowym zadania zastępów polegały na ugaszeniu pożaru od północnej strony oddziału 236 oraz wykonanie stanowiska wodnego z wykorzystaniem znajdującego się w pobliżu punktu czerpania wody do ochrony przeciwpożarowej lasu. Natomiast do zadań zastępów na drugim odcinku bojowym należało utworzenie stanowiska wodnego przy użyciu przenośnego zbiornika na wodę o pojemności 13 metrów sześcinennych, ugaszenie pożaru i dowożenie wody do bufora wodnego ze znajdującego się na drodze technicznej przy oddziale 237 samochodu GCBM JRG 2 Szczecin - informuje mł. asp. Dariusz Schacht.