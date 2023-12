King Szczecin znów lepszy w derbach od Spójni Stargard. Dużo ZDJĘĆ z meczu i trybun

- Sam mecz to takie fale i nasza była na końcu. Mówiłem, że konsekwencja da nam wygraną, bo Spójnia opadnie z sił i będzie rzucać nerwowo. I tak było – mówił na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec Wilków Morskich. - Cieszymy się, że seria wygranych w derbach trwa dalej. Dużo błędów, ale trudno ich uniknąć w takim meczu. Walczyliśmy tak, jakbym chciał to widzieć do końca sezonu.

King wygraną zapewnił sobie w ostatnich 2-3 minutach – stąd rozczarowanie w stargardzkim obozie duże.

- 38 minut wyrównanej walki. Niestety, my straciliśmy swoją szansę , a King ją wykorzystał. Polegliśmy. Świetna atmosfera i oby taka zawsze była – podsumował trener Sebastian Machowski. - Mamy pozycje strzeleckie, ale skuteczność jest za niska. Z wolnych to tylko 65 procent. Stanowczo za mało. Możemy rozmawiać o pewnych modyfikacjach w ataku, robimy to na treningach, ale skuteczność nas ostatnio zawodzi. Jak jest wyrównany mecz to każdy detal ma znaczenie. Walczyliśmy, ale przegraliśmy.