Przegląd prasy (11.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 11.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 11.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 11.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Te znaki zodiaku będą miały dużo szczęście pod koniec wiosny i na początku lata. Oni wygrają wielkie pieniądze w maju i czerwcu 10.05.2024 Tym osobom sprzyja szczęście. Dużo rzeczy im się powiodło w życiu i nie zawsze jest to ich zasługa. Już za chwilę zawita do nas ciepłe lato, które przyniesie dużo słońca i wysokie temperatury. Sprawdź, kto razem z nadejściem lata będzie miał dużo szczęścia w miłości i finansach. Oni będą mieli szczęście w maju i czerwcu!

Prasówka 11.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Właściciele Ogrodów Śródmieście odkrywają karty. O tych wydarzeniach będzie mówił cały Szczecin To jedno z tych miejsc, do którego nogi same prowadzą. To również jedno z tych miejsc, które realnie wpływają na kulturalny i gastronomiczny kształt miasta. Ogrody Śródmieście zdobyły uznanie mieszkańców i gości Szczecina, jak żadna inna przestrzeń do tej pory. Po sukcesach ubiegłego sezonu, oczekiwania wobec nadchodzącego są wyżej niż na wyciągnięcie ręki. Wiele jednak wskazuje, że równie wysoko stoją plany właścicieli Przemysława Kazanieckiego i Michała Łozińskiego. A jeśli mielibyśmy być dokładni, to wskazują na to sami właściciele.

📢 Parada Skandynawska przeszła ulicami Szczecina [ZDJĘCIA] Trolle, skrzaty, chochliki, muminki, królewny - wszystkie te postaci pojawiły się na Paradzie Skandynawskiej, która wyruszyła z placu Lotników w stronę Jasnych Błoni. 📢 Zakończyła się matura z WOS-u 2024. Odpowiedzi i arkusz CKE. Jak wyglądała matura rozszerzona z wiedzy o społeczeństwie? Matura 2024 z wiedzy o społeczeństwie odbyła się 10 maja. Odpowiedzi i arkusz CKE opracowane przez eksperta zamieściliśmy w tym tekście po godz. 14.00. Dowiedz się, jak wyglądał egzamin maturalny z WOS-u, czy był trudny, kiedy pojawią się wyniki i poznaj opinie zdających. 📢 Pigułka "dzień po". Specyfik będzie mógł przepisać farmaceuta w aptece Trzy apteki w Zachodniopomorskiem podpisały już umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na "realizację usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego", czyli na wystawianie recept farmaceutycznych na tabletkę "dzień po". Wkrótce do programu pilotażowego wejdą kolejne apteki. W zachodniopomorskim Funduszu są już 26 wnioski aptek z całego województwa.

📢 Blokada drogi S3 koło Pyrzyc już się zakończyła O godzinie 14 polscy rolnicy ponownie zablokują S3, aby zwrócić uwagę na kryzys w branży rolniczej i brak obiecanych rozwiązań. Jaki mają plan? 📢 Matura 2024 z WOS-u za nami. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie? Wymagania, najważniejsze informacje Matura z WOS-u na poziomie rozszerzonym dobiegła końca. Dobrze zdany egzamin z WOS-u przyda się osobom, które chcą studiować kierunki administracyjne i prawnicze. Co trzeba było umieć na maturę z wiedzy o społeczeństwie? Oto wymagania egzaminacyjne, pewniaki i typy zadań. Czy egzamin był trudny? Znamy już pierwsze opinie maturzystów.

📢 Jaka będzie pogoda w Szczecinie i nad morzem podczas weekendu? O pogodzie na weekend a także na przyszły tydzień, rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

📢 Świt Szczecin złoży dokumenty licencyjne. Pomoc miasta i Pogoni Do 15 maja Świt Szczecin musi złożyć dokumenty, by uzyskać zgodę na występy w II lidze. Problem w tym, że jego obiekt nie jest obecnie przystosowany do drugoligowych wymogów, ale prace modernizacyjne są w toku. 📢 Żołnierze Wojska Polskiego w akcji podczas ćwiczeń. Drawsko Pomorskie, Estonia i wiele innych lokalizacji. Widowiskowe manewry wojska! Bez względu na pogodę, porę dnia, czy roku żołnierze Wojska Polskiego uczestniczą w licznych ćwiczeniach i szkoleniach, w trakcie których doskonalą swoje umiejętności bojowe, organizacyjne, logistyczne, informatyczne. Jak praca polskich żołnierzy wygląda z bliska? Zobacz zdjęcia, które udostępniło Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. 📢 25 lat więzienia chce prokurator dla kobiety oskarżonej o wypchnięcie znajomego przez okno w Szczecinie 25 lat więzienia chce prokurator dla Małgorzaty A. Twierdzi że kobieta wypchnęła swojego znajomego przez okno w jednym z mieszkań w Szczecinie. Mężczyzna zmarł. Prokuratura oskarża Małgorzatę A. o zabójstwo. Kobieta nie przyznaje się do winy. Wyrok ma być ogłoszony o godzinie 14 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

📢 "Weekend w Szczecinie" - najciekawsze imprezy kulturalne Teatralne wydarzenia, w tym premiera i kolejna odsłona Kontrapunktu, imprezy plenerowe i koncerty - to wszystko w ten weekend. 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 10.05.2024 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 10.05.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 10.05.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź! 📢 Pogoń gra na boisku mistrza Polski. Wciąż Portowcy mają sporo do wygrania Trzy kolejki pozostały do końca sezonu w PKO Ekstraklasie. W sobotę Pogoń Szczecin zagra na boisku wciąż aktualnego mistrza Polski - Rakowa Częstochowa. - Wciąż w negatywny sposób wpływa na nas to, co wydarzyło się w Warszawie. To dewastujące - mówi trener Portowców.

📢 Faszyn from Raszyn, czyli moda wprost z polskich ulic. Wyszlibyście tak na ulice? Oni nie mieli z tym problemu Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne!

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 10.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 10.05.2024 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście! 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 10.05.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 10.05.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe [LISTA IMION] 10.05.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 10.05.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 10.05.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Osoby o tych imionach odnoszą sukcesy finansowe. Sprawdź, kto może być wkrótce bogaty [LISTA] 10.05.2024 Niektóre imiona odpowiadają szczególnym cechom charakteru, które gwarantują m.in. pewność siebie, silną osobowość, sukces zawodowy, również na tle finansów. Postanowiliśmy sprawdzić znaczenie żeńskich i męskich imion i wybrać te, które odnoszą sukcesy finansowe. 📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 10.05.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 10.05.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 10.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 10.05.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 10.05.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 10.05.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Wszyscy mogą się obawiać! Rozpoczynają się masowe kontrole pracowników. Sprawdź jak wyglądają 10.05.2024 Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej kontroluje osoby korzystające ze zwolnień lekarskich w celu wykrycia nieprawidłowości. Sprawdzani będą również lekarze, którzy wystawiają nawet po kilkadziesiąt zwolnień dziennie. Kto i kiedy może sprawdzić, co robimy w czasie choroby? 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 10.05.2024 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 10.05.2024 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły. 📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 10.05.2024 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 10.05.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 10.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 10.05.2024 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji. 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 10.05.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Najśmieszniejsze MEMY O PIZZY! Jak z pizzy śmieją się internauci? Rozbawią was do łez! 10.05.2024 Jedno z najpopularniejszych dań na świecie doczekało się wielu memów. Przedstawiamy jak internauci śmieją się z pizzy i miłośników tego włoskiego przysmaku! 📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. Leniwe, słodkie i prześmieszne. Te memy rozbawią was do łez! 10.05.2024 Memy o kotach niejednego potrafią rozśmieszyć do łez. Właściciele kotów doskonale zdają sobie sprawę, że koty to nieprzewidywalne stworzenia. Potrafią przewrócić dom do góry nogami. Memy o kotach idealnie ukazują ich prawdziwą naturę.

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 10.05.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Ogródki działkowe ROD na sprzedaż w Szczecinie. To idealny zakup na wiosnę [OGŁOSZENIA] 10.05.2024 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy. 📢 Małżeństwa mogą zacząć chłodzić szampany! Wyjaśniamy czym jest 500 plus dla małżeństw 10.05.2024 500 plus dla małżeństw z długim stażem? Jakie są zasady przyznawania dodatku, którego projekt powstał z inicjatywy obywateli? Czy program "Małżeństwo+" zacznie już wkrótce obowiązywać? Odpowiadamy na wszystkie te pytania.

📢 Szczecin w 2011 roku to było kompletnie inne miasto! Cofnijmy się w czasie o 13 lat [ZDJĘCIA] 10.05.2024 We wrześniu 2011 roku, po raz pierwszy do Szczecina zawitały kamery Google Street View. Co zobaczyły? Oj, nie zawsze były to piękne widoki.

📢 Ten dodatek trafi na konta Polaków. Prosty sposób, aby otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 10.05.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Tyle zapłacimy za prąd od lipca 2024. Znamy już maksymalną cenę po nowej ustawie. Ile zapłacimy więcej? 10.05.2024 Rząd opublikował projekt ustawy o bonie energetycznym i zmianie niektórych innych ustaw. Ile zapłacimy za prąd w drugiej połowie 2024 roku i jak będzie wyglądał bon energetyczny? Policzyliśmy, ile więcej zapłaci przeciętne gospodarstwo domowe! 📢 Horoskop na maj 2024 specjalnie dla Ciebie! Trudny miesiąc dla kilku znaków zodiaków 10.05.2024 Maj może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na maj 2024 wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w nowym miesiącu.

📢 Oto kandydatki na Miss Województwa Zachodniopomorskiego 2024! Kto sięgnie po koronę? [ZDJĘCIA] 10.05.2024 Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Województwa Zachodniopomorskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny z Pomorza Zachodniego powalczy 28 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. 📢 Majówka w szczecińskim klubie Pinokio. Klubowicze bawili się do samego rana [ZDJĘCIA] 10.05.2024 Co za noc! W majówkę w klubie Pinokio była kosmicznie i naprawdę bardzo gorąco! Tłumy szalały na parkiecie. Tej imprezy nie zapomną nigdy. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Te osoby muszą zwrócić 13. emeryturę. ZUS wydał ważny komunikat odnośnie "trzynastki" 10.05.2024 W kwietniu 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił tzw. 13. emeryturę ponad 8,5 milionom Polaków. Okazuje się jednak, że część z nich powinna zwrócić otrzymane pieniądze. ZUS wydał w tej sprawie ważny komunikat.

📢 Szczecin i region bez prądu! Sprawdź, gdzie będą przerwy w dostawie energii elektrycznej 10.05.2024 Jak informuje Enea na swojej stronie internetowej, w najbliższych dniach mieszkańcy Szczecina i regionu muszą przygotować się na możliwe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Sprawdź, gdzie nie będzie prądu i jak przygotować się do tego. 📢 W Szczecinie i regionie mnóstwo wakatów w różnych branżach. Firmy rekrutują pracowników [OFERTY PRACY] 10.05.2024 Poszukujesz nowej pracy w Szczecinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

📢 Zbliża się wypłata 14. emerytury. Ile i kiedy emeryci dostaną "czternastkę" na swoje konto? [TABELA WYLICZEŃ] 10.05.2024 emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku. Trafia ono do emerytów, a także rencistów i wszystkich osób, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Ile wyniesie ”czternastka” w 2024 roku oraz kiedy będzie wypłacona?

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 10.05.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie. 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 10.05.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 10.05.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 10.05.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! 10.05.2024 Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach! 📢 Abonament RTV w 2024 roku. Likwidacja abonamentu i nowe pomysły opłat. Kto będzie zwolniony z płacenia? [LISTA] 10.05.2024 Abonament RTV 2024 - co się zmieniło od stycznia 2024 roku? Wysokość opłat nie wrosła względem poprzedniego roku. Posiadacze odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nie muszą się martwić większym abonamentem. Kto jest zwolniony z zapłaty? Sprawdź listę! Co uległo zmianie? Pojawiły się pomysły opłaty oraz likwidacji Abonamentu RTV. Zobacz szczegóły!

📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! 10.05.2024 Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Tak żyje Katarzyna Pakosińska, najpopularniejsza artystka kabaretowa. Sprawdź jej prywatne zdjęcia! 10.05.2024 Katarzyna Pakosińska to niekwestionowana królowa polskiej sceny kabaretowej. Obdarzona wyjątkową urodą i... zaraźliwym śmiechem jest ulubienicą miłośników kabaretów. Jak żyje Katarzyna Pakosińska? O tym możemy się dowiedzieć m.in. ze zdjęć zamieszczanych na jej profilu na Instagramie. Sprawdźcie te zdjęcia! 📢 Tanie mieszkania od PKP w woj. zachodniopomorskim. Domy w niskiej cenie od komornika. Tak tanio na Pomorzu Zachodnim 10.05.2024 PKP Nieruchomości po raz kolejny wystawia na sprzedaż mieszkania w woj. zachodniopomorskim. Te lokale są naprawdę tanie! Sprawdź ceny! Domy nawet za pół ceny. Sprawdź również najnowsze ogłoszenia licytacji komorniczych w Koszalinie i regionie! Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Wziął kanister z benzyną i poszedł do domu byłej Koszmarny finał rozstania. Podpalił mieszkanie byłej partnerki. I ponoć wcale nie z zazdrości, ale z powodu pieniędzy, których się domagał za remont ich wspólnego gniazdka. 📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i maja trudny charakter. Sprawdź listę! 10.05.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 PGE Spójnia Stargard lepsza od Anwilu. Walczy o półfinał [ZDJĘCIA] Niespodzianka w trzecim meczu fazy ćwierćfinałów Orlen Basket Liga. Spójni Stargard po raz pierwszy w całym sezonie udało się pokonać Anwil Włocławek.

📢 Co to były za imprezy! Archiwalne zdjęcia ze szczecińskich klubów. Tak bawiliście się ponad 10 lat temu! [GALERIA] Przenosimy się na parkiet do 2009 roku. Tym razem do klubów, których już nie ma na szczecińskiej mapie imprez (Heya, 77, PRL). Dodatkowo dołożyliśmy zdjęcia z imprez w City Hall i Free Blues Club, które wciąż z ochotą odwiedzają mieszkańcy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Rolnicy będą blokowali S3 przy węźle Pyrzyce. Kiedy trzeba się spodziewać utrudnień? W piątek 10 maja rolnicy ponownie zablokują S3 węzeł Pyrzyce. Blokada drogi potrwa od godz. 14 do 16. 📢 Żołnierze "Dwunastki" szkolą się z Amerykanami i Brytyjczykami [ZDJĘCIA] Ponad 1000 polskich, ponad 2000 brytyjskich i ponad 2000 amerykańskich żołnierzy oraz mnóstwo ciężkiego sprzętu wojskowego wykonuje różnorodne zadania w ramach ćwiczenia IMMEDIATE RESPONSE-24 na obiektach Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko.

📢 Oto pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Tak ma wyglądać Szczecin w 2030 r. Prezydent zapowiada szereg inwestycji Samowystarczalność energetyczna, nowe żłobki, szkoły, teatr, mosty, przyjazna komunikacja miejska, kwitnąca Łasztownia - to niektóre z inwestycji, które zapowiedział prezydent Szczecina w ciągu pięciu lat. 📢 Kolejowa inwestycja na linii Szczecin-Berlin bez 5 peronu. Prace projektowe zmierzają do końca [ZDJĘCIA] PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że rozpoczęcie przebudowy linii ze Szczecina Głównego do granicy z Niemcami może rozpocząć się w połowie przyszłego roku. Jednak budowa nowego peronu na szczecińskiej stacji została odłożona w czasie.

📢 Trwają prace na śródmiejskim odcinku alei Wojska Polskiego. Są dodatkowe zlecenia [ZDJĘCIA] Do końca kwietnia miały zakończyć się prace na modernizowanym odcinku alei Wojska Polskiego. Nie udało się, znamy powody.

📢 Rozbudowa Oceanarium w Międzyzdrojach. Właściciele nie wiedzą na czym stoją Choć międzyzdrojscy radni jeszcze jesienią ubiegłego roku wydali pozytywna decyzję w sprawie Oceanarium w Międzyzdrojach, do tej pory właściciele obiektu nie wiedzą na czym stoją. - Rozmowy jeszcze trwają - mówi Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów. 📢 Koniec parkowania na jezdni ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie? Przyszłość pokaże Temat zaparkowanych aut pojawił się przy okazji bezpieczeństwa pieszych na ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie. Prezydent Szczecina nie wyklucza, że pojazdy nie będą mogły parkować - jak obecnie - na jezdni. 📢 Poznajcie 31 nowych radnych Rady Miasta Szczecina IX kadencji [ZDJĘCIA] We wtorek rozpoczęła się IX kadencja szczecińskiej Rady Miasta. W roli radnych zadebiutowało 12 osób. Najmłodszą radną nowej kadencji jest 20-letnia Zuzanna Jeleniewska. Pracom rady będzie przewodniczył najbardziej doświadczony z tego grona Paweł Bartnik, dla którego jest to już siódma kadencja.

📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego.

📢 Police z nowym burmistrzem i po pierwszej sesji. Była niespodzianka w głosowaniu [ZDJĘCIA] Dziś Krystian Kowalewski podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Policach odebrał zaświadczenie o wyborze na urząd burmistrza Polic. Jednocześnie wszyscy radni złożyli uroczyste ślubowania i wybrali przewodniczącego. 📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Zobacz jak zmienił się przez te lata [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata!

📢 Kilkudziesięciu nowych policjantów w zachodniopomorskiej policji. Uroczyste ślubowanie [ZDJĘCIA] Szeregi zachodniopomorskiej Policji zasiliło właśnie 43 nowych policjantów. We wtorek na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, odbyło się ślubowanie nowo przyjętych mundurowych. 📢 Prezydent Aleksander Kwaśniewski z wizytą na szczecińskim Raucie Europejskim w BCS [ZDJĘCIA] W tym roku Raut Europejski w Business Clubie Szczecin odbył się po raz 20, a gościem honorowym wydarzenia był Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995-2005. To była nie tylko okazja do wspomnień, ale również do zastanowienia się nad przyszłością i dalszym rozwojem naszego regionu w ramach wielkiej europejskiej rodziny. 📢 Majówka, majówka i... już po majówce w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA] Międzyzdroje lśnią w słońcu, niech ci wszyscy, którzy już wyjechali żałują, bo pogoda zrobiła się wyśmienita. Słońce, lekki ciepły wietrzyk i spacery już bez tłumów na plaży czy promenadzie. Jest czym oddychać.

📢 Tak bawili się szczecinianie w kultowym klubie Pinokio. Sprawdź jak imprezował Szczecin 15 lat temu [ZDJĘCIA] Legendarna studencka miejscówka przeszła generalny remont i jesienią 2022 roku powitała wszystkich spragnionych klubowego życia. Pinokio zaskoczyło nową odsłoną. Tak imprezowaliście w legendarnym klubie studenckim w 2009 roku! Zobacz zdjęcie z naszego archiwum.

📢 Tych klubów nie ma już na mapie Szczecinie. Tak bawiliście się ponad 10 lat temu [ZDJĘCIA] Przygotowaliśmy dla Was specjalną galerię, która zabierze Was w podróż do przeszłości. Zobaczcie, jak imprezowano kilkanaście lat temu w Szczecinie. Sporo od tego czasu się zmieniło, niektórych z tych miejsc, które zobaczycie na fotografiach już nie ma. Zmieniła się również moda! 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 Matura 2023: WOS na poziomie rozszerzonym za nami. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi. Jak wyglądał egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie? Matura 2023 z WOS-u na poziomie rozszerzonym to egzamin pisemny. Maturzyści na rozwiązanie arkusza mieli trzy godziny, egzamin zakończył się o godz. 12.00. Na zdawanie matury z wiedzy o społeczeństwie zdecydowało się łącznie około 16 000 tysięcy maturzystów. Co znajduje się w arkuszu? Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące przebiegu matury z WOS-u w nowej formule 2023, a także publikujemy arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie i odpowiedzi do zadań.