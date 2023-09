King Szczecin powalczy o Superpuchar Polski. Rywalem Trefl Sopot

Bitwa o Superpuchar im. Adama Wójcika już w środę o godz. 19 w nowej hali w Sosnowcu. Dla obu drużyn będzie to prestiżowe wydarzenie, ale i ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się w weekend sezonem ligowym.

Co przemawia za Kingiem? Przede wszystkim większe zgranie drużyny. Po mistrzowskim sukcesie drużynę opuściła połowa składu, ale pozostali główni architekci sezonu: Andrzej Mazurczak, Tony Meier czy Zac Cuthbertson. W miejsce Alexa Hamiltona, Bryce Browna czy Phila Fayne’a przyszli nowi gracze, może nawet z większym potencjałem niż poprzednicy. Morris Udeze, Jhonathan Dunn czy Avery Woodson powinni już w Sosnowcu odgrywać znaczące role w ekipie Wilków Morskich.

W składzie na pewno zabraknie Filipa Matczaka. Kapitan cały czas przechodzi rehabilitację po kontuzji.

Jeszcze więcej rotacji nastąpiło w składzie Trefla. Co prawda klub cieszył się z Pucharu Polski, ale nie spełnił swoich ambicji w ekstraklasie. Pod wodzą trenera Żana Tabaka przeprowadzono wymianę zawodników. Na gwiazdę zespołu kreowany jest Aaron Best, który grał już w Grecji, Francji, Niemczech czy Anglii. To świetny strzelec, któremu nie można dać swobody na boisku. Inne ciekawe nazwiska w Treflu to Andy Van Vliet (213 cm), Jarosław Zyskowski czy Benedek Varadi.

Ciekawostka: Trefl dwa razy grał o Superpuchar i dwa razy zdobywał go po wygraniu z mistrzem. Transmisja z środowego meczu od 18.50 w Polsat Sport News.