King Szczecin podejmie mistrza z Ostrowa. Faworytem nie jest

King w Netto Arenie podejmą Stal Ostrów, czyli obecnego mistrza Polski i faworyta również w obecnym sezonie. Trzy dni temu Stal rozjechała Spójnię w Stargardzie różnicą 44 punktów. King lepiej broni, ale czy będzie w stanie nawiązać wyrównaną walkę?

Jeszcze dwa tygodnie temu odpowiedź byłaby twierdząca, ale teraz jest duży znak zapytania. Nie wiadomo, czy zagra Jakub Schenk, który znów ma problem zdrowotny (ciągnie się od kilku tygodni). Wiadomo za to, że nie wystąpi Stacy Davis.

- Stacy został zawieszony w prawach zawodnika klubu z powodów dyscyplinarnych. Klub pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem kontraktu z zawodnikiem - poinformował we wtorek King.

Co się stało? Owiane jest tajemnicą. Ale Davis był najlepszym zawodnikiem Kinga w tym sezonie - zdobywał prawie 18 punktów na mecz, a przede wszystkim potrafił wziąć ciężar gry na siebie w trudnych momentach. King nie ma już czasu i możliwości, by poszukać zastępcy, więc do składu wrócił niespokrewniony Thomas Davis.