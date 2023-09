King Szczecin na razie bardzo skuteczny. Jeszcze niejedno pokaże

- Bałem się tego meczu, szczególnie po Superpucharze i niespodziankach w lidze. Wiedziałem, że Sokół będzie bardzo niewygodny. Pierwsza połowa to tragedia w naszej obronie. W przerwie o tym mówiłem i dało to efekt. Generalnie słabo zagraliśmy i oby już się to nie powtórzyło. Cieszy, że z ciężkiej sytuacji potrafiliśmy wyjść. To buduje pewność siebie - ocenił Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga.

King dobrze wie, że każdy będzie chciał „bić mistrza”. Sokół do 39. minuty toczył w Netto Arenie wyrównany bój i mógł wracać na Podkarpacie ze zwycięstwem.

- Ta liga od lat ma taką specyfikę, że beniaminek może ograć medalistę. My musimy się nauczyć wyciągać takie spotkania. Przed rokiem wygrywaliśmy, ale byliśmy wtedy tym „słabszym”. Teraz role się zmieniły. Musimy w każdym meczu udowadniać, że jesteśmy mistrzami, że znów chcemy grać o złoto i że każdy z nas zasługuje na miejsce w składzie - dodał szkoleniowiec.