King Szczecin ma nowego gracza. Darryl Avery Woodson w składzie mistrza Polski

Amerykanin w grudniu skończy 30 lat, a od kilku sezonów występował na europejskich parkietach. Ma doświadczenie, którego brakowało np. Richardsonowi. Młody gracz przyjechał tydzień temu do Szczecina kompletnie nieprzygotowany do pracy i po trzech dniach wracał do ojczyzny.

- Zrobiliśmy dobry research na temat Avery'ego Woodsona, aby nie popełnić błędów. Choć one czasem się po prostu zdarzają. Tym razem postawiliśmy na gracza sprawdzonego na europejskich parkietach. Woodson grał w dobrych klubach. Mamy bardzo dobre referencje na jego temat od trenera Ivicy Skelina, który wypowiadał się o Averym w samych superlatywach. Dla mnie jest to bardzo ważne, aby koszykarz był dobrym człowiekiem i wpasował się w chemię naszego zespołu. Woodson potrafi bronić, umie rzucać za 3 punkty, umie grać na piłce. Na pewno wspomoże Andy'ego Mazurczaka na pozycji rozgrywającego. Avery jest bardzo kontaktowy i w szatni będzie dobrym duchem. Już się nie możemy doczekać, aż przyleci do Szczecina. Chciał przyjechać na zbliżający się turniej we Wrocławiu, ale na spokojnie dołączy do nas po turnieju. Będzie się z nami przygotowywać do meczu o Superpuchar Polski oraz do meczów Orlen Basket Ligi – stwierdził Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga Szczecin.