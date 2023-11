Kiedy my śpimy, oni pracują. Wyjątkowa wystawa w Muzeum Techniki i Komunikacji [ZDJĘCIA]

Naprawa szyn tramwajowych, mycie pociągów, pieczenie chleba, smażenie pączków, ale też dyżury medyków czy weterynarzy. To wszystko dzieje się nocą i od ponad dwóch lat przyglądają się temu szczecińscy reporterzy - Katarzyna Świerczyńska i Robert Stachnik, którzy wspólnie tworzą projekt Nad portem Noc.

- Postanowiliśmy pokazać tych wszystkich, którzy ciężko pracują, kiedy my zwykle śpimy. Ludzie nocnej zmiany to dla nas samych fascynujący świat - mówi Katarzyna Świerczyńska.

- Nic w naszych reportażach nie jest kreowane, staramy się po prostu wejść w to, co się dzieje i jak najwierniej to pokazać, dać możliwość naszym odbiorcom poczuć ten klimat - dodaje Robert Stachnik.

Na wystawie w Muzeum Techniki zaprezentowanych jest 21 zdjęć. Każde opatrzone jest opisem i kodem QR, który przenosi odbiorcę do całej historii i całego fotoreportażu z danego miejsca.

Wystawę można oglądać w hali głównej do 2 lutego 2024 roku.