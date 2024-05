Kibic Pogoni Szczecin ocenia sezon 2023/2024 - katastrofa. Wielowymiarowa katastrofa [OCENY]

Kibice podróżują za Pogonią po Polsce i Europie, poświęcając niejednokrotnie sprawy rodzinne czy zawodowe, a nagrodą ze strony zespołu było skandaliczne podejście do najważniejszego meczu w historii klubu. Ukochana drużyna postanowiła zostać w szatni i zdeptać marzenia dziesiątek (może nawet setek?) tysięcy ludzi.

To koniec zespołu w takiej formie i osoby, które do tego doprowadziły, powinny stanąć przed lustrem i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zamierzają coś z tym zrobić, czy Pogoń po prostu dalej ma być narzędziem do realizacji ekonomicznych celów jednostek?

Bardzo ciężko będzie odzyskać bezgraniczne zaufanie kibiców, którzy od lat są w absolutnej czołówce fanów w Polsce. Jako jeden z nich, zostałem poproszony o dokonanie chłodnej analizy dotyczącej postawy zawodników i sztabu szkoleniowego Pogoni Szczecin.

Jens Gustafsson

Trener, którego misja powinna właśnie dobiegać końca. Można być miłym, sympatycznym i ugodowym człowiekiem, ale miarka się przebrała. Trener jest w głównej mierze odpowiedzialny za to, jak funkcjonuje (a raczej nie funkcjonuje) drużyna. W poważnej piłce nie ma możliwości, aby zawodnik (czyli podwładny) decydował o tym, czy schodzi, czy zostaje na boisku. Całkowicie burzy to autorytet trenera, co w konsekwencji zaburza hierarchię w szatni i prowadzi do dezorganizacji.