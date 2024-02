Kary dla Śląska Wrocław po ataku „kibica” na Valentina Cojocaru [KOMENTARZ]

Poniedziałkowe nadzwyczajne posiedzenie Komisji Ligi zajęło się incydentem podczas meczu Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin (0:1). Bramkarz Portowców Valentin Cojocaru został trafiony butelką.

Śląsk atakował, ale Pogoń dobrze się broniła i próbowała kontrować. Przetrwać napór gospodarzy pomógł gościom „kibic” lidera. Rzucił butelką w Valentina Cojocaru. Został trafiony, chociaż - jak pokazały powtórki - dość lekko. Padł na murawę, a inni zawodnicy Pogoni oraz będący w pobliżu trener przygotowania fizycznego Rafał Buryta natychmiast zasygnalizowali to Szymonowi Marciniakowi. Arbiter przerwał spotkanie, interweniowali medycy Pogoni. Zrobiło się nerwowo. Gdy po 2-3 minutowej przerwie zespoły wracały na boisko, znów coś spadło na trawę i Marciniak wezwał oba zespoły do szatni. - Widziałem, że w jego stronę poleciała butelka. Takie sytuacje nie powinny się zdarzać na boiskach piłkarskich - mówił Gustafsson. - Wyglądało to na aktorską grę bramkarza, bo nie widziałem, by ta butelka go musnęła. Zagrał „taktycznie”, ale... naganne jest rzucanie butelek na boisko - stwierdził trener Śląska.

Drużyny grę wznowiły, Pogoń utrzymała wynik do końca. Było jasne, że Śląsk otrzyma karę, ale w dobie wszech obecnych kamer telewizyjnych zaczęto kwestionować zachowanie Cojocaru. Słowa Magiery zostały podchwycone i coraz więcej było głosów typu: „może butelka wcale nie trafiła bramkarza”, „przecież nic się nie stało”, „bramkarz-pajac udawał”, „aktor”. W takiej reakcji było sporo obłudy, bo tzw. faule taktyczne czy gra aktorska sportowców, trenerów, dodatkowa presja na arbitrów – jest czymś niestety naturalnym w sporcie. Nawet wyrzucić doping ze sportu jest szalenie trudne i co chwilę mamy informacje o sportowcach, którzy chcą osiągnąć sukces na skróty. A co dopiero takie „małe gierki”. W Szczecinie też były były podobne sytuacje: rzucane śnieżki, butelki, zapalniczki. A rywale tylko to podkręcali i cierpieli. Nic złego się nie stało, a kończyło się na karach dla klubu.

Dobra była reakcja ligi. Natychmiastowy komunikat, że sprawa będzie wyjaśniona. Śląsk miał trochę czasu, by wykryć sprawcę, ukarać go i tym samym złagodzić karę na klub. Nic nie zrobił. W poniedziałkowe południe Komisja Ligi nałożyła na Śląsk karę w wysokości 50 tys. zł, zobowiązała klub do zainstalowania siatki oddzielającej sektor B od boiska (do 31 marca) oraz zakazała na jeden mecz wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na najbliższe spotkanie w Poznaniu. Śląsk: "przez wybryk jednej nieodpowiedzialnej osoby cierpi cała grupa kibiców, która nie weźmie udziału w prawdziwym piłkarskim święcie, jakim bez wątpienia jest mecz na szczycie PKO Ekstraklasy." Jeszcze też „stadionowy monitoring został zabezpieczony. Zidentyfikowaliśmy potencjalnego sprawcę i ściśle współpracujemy z policją". Pogoń nie zabiera w tej sprawie głosu. Śląsk nie zadecydował, czy będzie się odwoływał od kar.

