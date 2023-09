Kadrowicze z Pogoni Szczecin: Najmniej minut Luki Zahovicia, najwięcej Linusa Wahlqvista

Szwecja we wtorkowy wieczór przegrała u siebie z Austrią 1:3 i do minimum ograniczyła swoje szanse na ME 2024. Sporo się mówi, że posadę może stracić selekcjoner Szwedów - Jan Andersson, a wśród kandydatów na nowego wymienia się Jensa Gustafssona z Pogoni. Linus Wahlqvist z Austrią grał od początku do 75. minuty. Podobnie było w meczu w meczu z Estonią.

Wahan Biczachczjan też zagrał w obu meczach Armenii w podstawowym składzie. 62 minuty z Turcją (1:1) i 58 z Chorwacją (0:1). Armenia jest na 3. miejscu w tabeli grupy D.

Luka Zahović był powołany do kadry Słowenii na mecze z Irlandią Północną i San Marino. W pierwszym nie pojawił się na boisku, w drugim zagrał 18 minut. Słowenia oba mecze wygrała i prowadzi w grupie H. Sytuacja Zahovicia w reprezentacji jest ostatnio średnia. Nie jest graczem pierwszego wyboru, ale powołania otrzymuje. Wpływ na to ma jego rola w Pogoni, gdzie do poprzedniego sezonu był napastnikiem, a teraz ofensywnym pomocnikiem.