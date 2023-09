Kabaret Hrabi rozbawił do łez szczecińską publiczność w Teatrze Letnim [ZDJĘCIA]

W programie "Gdy powiesz: TAK" Kabaret Hrabi opowiada o dobrej i złej stronie małżeństwa, ale wychodzi z jednoznacznym wnioskiem – warto się żenić. Tak opowiadali o swoim najnowszym programie:

Gdy powiesz: „Nie" – ominie Cię widok potarganego i zwleczonego faceta na twojej kanapie, ominie Cię jej wieczne narzekanie i zajęta w strategicznych chwilach łazienka. Przemyśl to! Jeszcze możesz rzucić welonem, krawatem... czym tam chcesz i gnać przed siebie ile sił. Ku wolności, ku pustce. Ale, gdy powiesz: „Tak" – otworzy się przed Tobą nowa przestrzeń. Ogromna i pełna przygód. Przecież tam jest fajnie, miło, ciepło... Ona będzie przy Tobie zawsze, gdy się obudzisz. Wstanie, kawy naparzy, jajecznicę na pomidorach zrobi. Mało? Przytuli się. Mało? Dziewczyno - on będzie zawsze zalegał w łóżku w czasie, gdy Ty w kuchni będziesz kroić chleb. Czy właśnie to - nie nazywa się szczęściem? Podarujcie sobie tę chwilę nieuwagi i pobierajcie się. A nawet jak się rozwód zdarzy, bo wiadomo, że człowiek się może zagapić, to z rozwodu mogą być dwa śluby. Czyli zysk. Hrabi zajmuje stanowisko. Ślub – TAK.