Jhonathan Dunn nie jest już zawodnikiem Kinga Szczecin

W okresie przygotowawczym wyszły problemy z plecami. Zawodnik musiał leczyć kontuzję, stracił sporo treningów. Gdy wrócił do zdrowia – nic specjalnego nie pokazywał, choć był spokojnie wprowadzany do gry.

- Jest poza zespołem na treningach i meczach. Tego nie możemy tak zostawić i zmiany są potrzebne – mówił dwa tygodnie temu Arkadiusz Miłoszewski. I było już jasne, że Dunn odejdzie.

King nie czekał na rozwój sytuacji i zatrudnił Przemysława Żołnierewicza. Reprezentant Polski będzie „rósł” z każdym tygodniem, mocno w niego wierzy szkoleniowiec.

Po środowym spotkaniu w Atenach King oficjalnie poinformował o rozstaniu z Dunnem. Co to oznacza na przyszłość? Wątpliwe, by już teraz klub ściągał kolejnego obcokrajowca, bo ma 11 zawodników do grania (po kontuzji wrócił też Filip Matczak), w dodatku jest w takim momencie występów w Lidze Mistrzów, że potrzebuje zwycięstw, a menedżerowie mogliby to wykorzystać i zażądać większych pieniędzy za nowego gracza. Raczej więc klub do końca roku pozostanie bez zmian, a jedno wolne miejsce dla obcokrajowca uzupełni w drugiej części sezonu, gdy i w innych klubach zaczną się większe roszady.