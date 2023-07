Jest wstępna przyczyna tragicznego wypadku w Kamieniu Pomorskim

Do tragedii doszło w niedzielę po godz. 16 na drodze krajowej nr 107. W jadącą prawidłowo dacię uderzyła honda, którą kierowała mieszkanka Szczecina. Ofiara śmiertelna to obywatel Niemiec, który prowadził dacię. Jego pasażerka trafiła do szpitala w Gryficach. Do szpitala w Szczecinie przewieziono kobietę kierującą hondą, jej męża i dwójkę dzieci. Jak ustaliliśmy kobieta nie została jeszcze przesłuchana. Może usłyszeć zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Była trzeźwa.

Jak już informowaliśmy, dwie godziny po tym zdarzeniu doszło na tej samej drodze do kolizji busa, dwóch aut osobowych i skutera. 40-letni kierowca busa miał prawie trzy promie alkoholu. Próbował uciekać. Został zatrzymany. Jedna osoba trafiła do szpital w Gryficach.