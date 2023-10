Jens Gustafsson: Zwycięstwo nad Lechem dedykujemy kibicom Pogoni

John van den Brom, Lech

Muszę pogratulować drużynie Pogoni efektownego zwycięstwa. Ten wynik robi wrażenie, tego się nie spodziewałem. To nie był nasz dzień. Ani zawodników, ani sztabu. Nic nie funkcjonowało. Tu trzeba top formy, by osiągnąć dobry wynik. Brakowało nam wszystkiego – energii, dobrego pressingu, spokoju w ataku. Paradoks jest taki, że trzy dni po najlepszym występie w sezonie zagraliśmy najgorszy mecz. Trudno to zrozumieć. Musimy się teraz podnieść. Jestem pewny, że to nam się uda.

Jens Gustafsson, Pogoń

Jestem bardzo dumny z każdego zawodnika w naszym składzie. Dziękuję każdemu, że dał z siebie wszystko. Dziękuję również kibicom. Kilka dni temu przeżyliśmy ogromne rozczarowanie, ale musieliśmy się mocno zmobilizować, by pokazać, że stać nas na więcej. Ta wygrana jest dla kibiców.

Nie tylko ja jestem odpowiedzialny za ten sukces. Na to pracowało dużo więcej osób. Najwięcej roboty wykonali zawodnicy. Świetnie pracowali.