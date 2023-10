Jens Gustafsson: Zero z tyłu jest dla nas bardzo ważne

Jens Gustafsson, Pogoń

Jesteśmy bardzo szczęśliwi z wygranej. Na stadionie panowała świetna atmosfera. Wiedzieliśmy, że to ostatni mecz Ruchu w tym miejscu i zrobi wszystko, by wygrać. Postawiliśmy gospodarzom trudne warunki, pracowaliśmy ciężko w obronie. Byliśmy wyśmienici, szczególnie w defensywie. Poświęciliśmy wszystko, by wywieźć stąd trzy punkty. Jestem dumny z zawodników; z tego, jak chcą pracować dla dobra drużyny. Stworzyli sporo sytuacji bramkowych. Mogliśmy strzelić nawet więcej goli, padły trzy, a co istotne, żadnego nie straciliśmy. To dla nas bardzo ważne.

Jarosław Skrobacz, Ruch

Przegraliśmy wysoko, nie wykorzystaliśmy swoich szans, szczególnie do przerwy. Strat bramek nawet nie chce mi się już komentować. Mówiliśmy wielokrotnie, że w tej lidze jeśli będziesz popełniał proste błędy, to cię bardzo szybko zweryfikują. Tak właśnie dziś było. Proste indywidualne zachowania decydują o tym, że przegrywamy, a wiedzieliśmy, że w tym spotkaniu błędy nie będą wybaczone ze względu na dyspozycję Pogoni, która w ostatnich spotkaniach pokazuje naprawdę kapitalną piłkę. Jest bardzo dobrze dysponowana, szczególnie po przejęciu, w ataku szybkim. Ma atuty, wykorzystała to, co ma najlepsze.