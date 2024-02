Jens Gustafsson: Zawodnicy Pogoni to bystrzaki i wiedzą o co walczymy

W piątek pierwsze wiosenne mecz w PKO Ekstraklasie, a w niedzielę Pogoń Szczecin zagra na boisku lidera Śląska Wrocław. I dopiero ok. godz. 19.30 będzie można wyciągnąć pierwsze wnioski.

Za Portowcami miesiąc przygotowań. Jak wygląda sytuacja w szczecińskim zespole przed wyjazdem do Wrocławia – przedstawił podczas konferencji prasowej trener Jens Gustafsson. Czy kadra zespołu nie jest za wąska?

Sytuacja jest jasna – opuściło nas 5 zawodników, a przyszli młodzi zawodnicy z akademii. Różnie można oceniać sytuację, ale na pewno jest to część strategii klubu. Zadaniem i wyzwaniem dla nas jest przygotowanie młodych do gry w elicie – szybko i dobrze. Mariusz Fornalczyk – co przesądziło o odejściu?

To bardziej pytanie do dyrektora sportowego. Ja koncentruję się na rozwoju zawodników Pogoni. Razem podejmujemy transferowe decyzje, ale o szczegółach nie chcę rozmawiać. Czy kadra jest mocniejsza, gotowa na walkę o TOP3 i Puchar Polski

Tak. Musimy mieć jednak dużo pokory. Na wynik końcowy będzie miało dużo czynników wpływ, także jak szybko młodzi zawodnicy zaistnieją w elicie. Nie wystarczy być tylko w drużynie, ale trzeba skupić się na ich piłkarskiej edukacji. Nie ma co koncentrować się na minutach na boiskach, bo teraz nie jest to najważniejsze. Ich trzeba wykształcić do gry na tym poziomie. W przypadku niektórych zawodników widzę już spory postęp.

Wymóg młodzieżowca

Znam sytuację i wiem, że mamy dwóch zawodników do gry w „11”. Jeden może też wchodzić na boisko, a kolejni potrzebują takiej adaptacji. Możliwe, że zobaczycie już w niedzielę wytypowanych zawodników. Nie chcę mówić, co się dzieje za kulisami, ale mam świadomość, że na boisku cały czas ma grać młodzieżowca. Może nawet nie jednego, ale więcej. Ocenimy ich potencjał. Mamy ich gotowi. Sytuacja kadrowa przed Śląskiem

Linus chorował, ale w piątek już trenował. Chce grać, ale nie wiem, ile i jak. Smoliński nie zagra. Może zacznie trenować w nowym tygodniu. Mamy dwóch zawodników wracających po przerwie – Loncar jest gotowy, ale nie do gry w „11”. Marcel jest w podobnej sytuacji. Nie jest teraz gotowy na 90 minut. Jest podatny na urazy i musimy być wrażliwi. Rafał Kurzawa podobnie – trenuje od tygodnia, ale nie jest do gry przez całe spotkanie. Za chwilę będzie.

Zima w Pogoni

Prezes klubu dokładnie przedstawił sytuację finansową klubu. Wszyscy chcielibyśmy, by była inna, ale została otwarcie zakomunikowana i dzięki temu ja też miałem łatwiejszą pracę z drużynę. Liczę na przynajmniej tak samo udaną rundę. Plusem – wszyscy znają sytuację klubu, młodzież została dobrze przyjęta w drużynie, np. Kamil Grosicki wie, że Patryk Paryzek musi strzelać i pomaga mu w takim rozwoju, dużo rozmawiają. Minus – nie patrzę na te elementy. Odnajdujemy się w tym wszystkim. Przełom w Pogoni

Powiedziałem przed świętami piłkarzom, że luty będzie kluczowy dla nas. Chciałem, by zawodnicy byli zmotywowani do pracy i teraz jesteśmy gotowi. Wierzę w ciężką pracę. Jak za dużo myślimy o świeżości, to nie będziemy ciężko pracować. Od pierwszego treningu mocno się mobilizowaliśmy do pracy. Jak mówię o ciężkiej pracy to mówię o wszystkich elementach, które mogą nam zapewnić wygraną. Jestem przekonany, że jesteśmy przygotowani na wyzwanie.

Cele zespołu

Zawodnicy to bystrzaki i wiedzą o co walczymy. Piłkarze nie grają o kwestie ekonomiczne, ale walczą o klub, o kolegów. Walczymy dla siebie, dla Pogoni, dla kibiców. Nie ma kwestii złotówek w kieszeni. Mistrzostwo Polski – kwestia po meczu ze Śląskiem

Za wcześnie o tym mówić, ale Śląsk bardzo dobrze wyglądał jesienią i wiemy, że nie tylko w niedzielę, ale w ogóle nie możemy sobie pozwolić na stratę wielu punktów. Wiosną rywalizacja o mistrzostwo potrwa do ostatniej kolejki. Nie wiem, kto jest najmocniejszy. Rok temu Raków wygrał wcześniej. Teraz będzie inaczej. Chcemy być w tej grze. Zmiany w grze obronnej

Założenie – musimy dobrze bronić swojej połowy, musimy być na tym skupieni, a gdzie się będzie rozpoczynał nasz pressing nie ma znaczenia. Dużo nad właściwą postawą pracowaliśmy w ostatnich tygodniach. Dobra robota musi rozpoczynać się od naszych ofensywnych graczy – Koulourisa czy Grosickiego.

Śląsk Wrocław rozpracowany?

Świetnie zorganizowana drużyna, skuteczna w fazach przejściowych. Pewnie trochę pozmieniali zimą w swojej grze, ale aż tak bardzo nie będą się różnić i np. Eric Exposito będzie ich kluczowym zawodnikiem. Joao Gamboa i Fredrik Ulvestad pokażą więcej?

Z doświadczenia wiem, że jak przychodzi zawodnik do klubu to potrzebuje czasu na pokazanie pełni umiejętności. Często właśnie pół roku. Obaj mieli jesienią różne okresy w Pogoni i mam nadzieję, że ich czas dopiero nadchodzi. Zimą obaj wyglądali bardzo dobrze. Kto z młodzieżowców mógłby zostać prawym obrońcom?

W moim zespole Marcel nigdy nie zostanie obrońcom. Rozumiem pytanie, ale inaczej patrzę na sytuację. Odszedł Paweł Stolarski, który przegrał rywalizację z Linusem Wahlqvistem. Przyborek jest blisko gry w składzie i może nam pomóc na ofensywne pozycje. Próbowaliśmy różne warianty i poradzimy sobie, gdy będzie brakować Linusa na boisku. Na pewno nie mamy teraz zawodnika o takim profilu do gry na prawej stronie.

Zimą nabyte wyrachowanie i gra na 1:0?

Chcielibyśmy taki wynik osiągnąć we Wrocławiu. My zawsze chcemy zdobywać bramki, ale musi być koncentracja też w obronie. Ze Sturmem wygraliśmy 6:1, mogło być 10:1. Chcemy grać widowiskowo, ale trzeba zadbać o to, by nie tracić bramek. Piłkarze żyją meczem?

Ten okres przygotowań to trudny czas dla zawodników i trenera. Potrzebujemy adrenaliny i ten dzień nadchodzi. Odwołany sparing

Trochę nam to skomplikowało przygotowania, ale chcieliśmy grać na trawie. Okazało się, że mielibyśmy grać na sztucznej murawie, więc zrezygnowaliśmy.

