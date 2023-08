Jens Gustafsson z Pogoni Szczecin: Przegraliśmy jako zespół, ale walczyliśmy do końca

Adrian Posiadała – zagrał bardzo dobre spotkanie i miał dwie kluczowe interwencje w tym spotkaniu. Wychodził pewnie do dośrodkowań, zrównoważona gra. Pomagał całej drużynie. Pogratulowałem wszystkim, także jemu. Od wszystkich mam spore oczekiwania i oczekuję rozwoju od każdego, bo to nam pomoże rosnąć jako zespół.

Constantin Galca, Radomiak Przed tym meczem wiedziałem, co to Pogoń. Miałem złe doświadczenie z poprzedniej wizyty w Szczecinie. Zagraliśmy bardzo dobrze w I połowie i źle w II połowie. Byliśmy szybcy w konstruowaniu akcji, ale i byliśmy zamknięci w tyłach. Było sporo sytuacji bramkowych i powinniśmy zdobyć więcej goli. Gratuluję moim zawodnikom, że podnieśli się po ostatniej porażce w Radomiu. Jeśli chcemy rosnąć jako drużyna to musimy wygrywać. Zrozumieliśmy, że musimy jeszcze więcej pracować w defensywie i to zrobiliśmy.

Jens Gustafsson, Pogoń

Gratuluję Radomiakowi zwycięstwa. Zasłużyli na te zwycięstwo. Nasz zespół wyglądał na zmęczone mentalnie i fizycznie. Energia nie była taka, jak zwykle. Musimy zaakceptować porażkę. Trzeba odzyskać siły przed czwartkiem. Najważniejsze jest to, że do końca walczyliśmy o zmianę wyniku. To nie był nasz dzień. Jestem krytyczny wobec siebie, może inaczej powinienem zbudować wyjściowy skład.

Marcel Wędrychowski – kontuzja barku. Nie wygląda to dobrze.

Linus Wahlqvist – jego zmiana to kwestia zmęczenia.

Kiedy wrócą Dante Stipica i Benedikt Zech – „Bene” będzie miał 3-4 tygodnie przerwy, Dante też nie czuje się najlepiej i jego przerwa może potrwać nawet dłużej.

Joao Gamboa – nie ma co się skupiać na jednym zawodników. Słabo wypadliśmy jako zespół. Odpowiedzialność za porażkę ponoszą wszyscy.

Rewanż z Gent – za mało czasu od meczu z Radomiakiem, by decydować, jak będziemy szykować się do spotkania, ale na pewno będziemy indywidualnie podchodzić do każdego zawodnika.

Defensywa – w Gent popełniliśmy masę indywidualnych błędów, a nie wypadliśmy źle w defensywie. Z Radomiakiem – podobnie. Nasze dwa błędy. Nie mamy kłopotów z obroną, ale z odpowiednią koncentracją indywidualną w obronie, egzekwowaniem naszych zadań boiskowych przy intensywności, którą chcemy prezentować na boisku.