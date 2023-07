Jens Gustafsson z Pogoni Szczecin: Chcemy mocno rozpocząć sezon

W piątek początek rozgrywek PKO Ekstraklasy sezonu 2023/24. - Jesteśmy gotowi – podkreślił Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin podczas środowej konferencji prasowej.

Portowcy swój pierwszy mecz rozegrają w piątek o godz. 18 z Wartą Poznań na boisku w Grodzisku Wlkp. W środę trener Jens Gustafsson przedstawił sytuację w zespole Pogoni na dwa dni przed pierwszym meczem nowego sezonu. Sytuacja kadrowa Wszyscy są już zdrowi. We wtorek wrócili do treningów to Loncar i Gorgon. Brakowało ich przez jakiś czas. Wszyscy zdrowi, ale są na innych etapach powrotu do gry. Cieszę się, że wszyscy będą do dyspozycji w piątkowym meczu. Oczywiście Loncar i Gorgon raczej nie zagrają, ale nie będą potrzebować dużo czasu na powrót do normalnej dyspozycji. Loncar ciężko pracował latem, by zaleczyć kontuzję ścięgna, ale szybko dojdzie do siebie. Alex Gorgon nie daje po sobie znać, że jest po przerwie. Ma dużo energii na treningach. Cele na nowy sezon

Musi stawiać ambitne cele. Mamy bardzo dobrą sytuację do pracy, prezentujemy dobry poziom, lepiej się znamy – ja z piłkarzami, ja z władzami klubu. Ten sezon na pewno zapowiada się dobrze. Mimo tego, że skończyliśmy poprzedni sezon na 4. miejscu to jednak do końca walczyliśmy o podium. Na pewno za nami dobry sezon, a jak dalej będziemy walczyli o kolejne sukcesy to w końcu osiągniemy taki dla klubu, na jaki wszyscy czekają. Są w lidze zespoły, które krótkoterminowo mogą dołączyć do ligowej czołówki. My mamy zespół gotowi do takiej walki. Nie myślimy teraz o kolejnych transferach, ale o rozwoju naszych zawodników. Mamy dobre transfery, może będą kolejne, ale patrzę np. na Marcela Wędrychowskiego od którego możemy więcej wymagać, z którym możemy więcej osiągnąć. Jest w zespole dużo energii, która może być podstawą sukcesów. Celem klubu i sztabu jest, by każdego dnia poprawiać swój potencjał. Jak zawodnicy nam zaufają to osiągniemy dobrą pozycję w ekstraklasie.

Rozwój trenera Gustafssona po roku w Szczecinie Jestem lepszym. Mam okazję do rozwoju, zbierania doświadczenia. Zaadoptowałem się w nowej lidze, klubie, kraju, kulturze. Rok temu potrzebowałem wsparcia i go otrzymywałem, ale musiał minąć ten rok, by być teraz lepszym szkoleniowcem. Poprawa defensywy Zimą sprowadziliśmy trzech zawodników do formacji defensywnej i to ma też teraz procentować. Ściągnęliśmy też teraz Joao Gamboę, który ma wspomagać obronę. Skupiamy się na obronie naszej bramki, będziemy czujni przy stałych fragmentach gry. Chyba jest większe skupienie przed atakami rywali. Pracujemy nad kontrami przeciwników, ale też nakłaniamy naszych zawodników, by nie tracili piłek w krytycznych momentach, niepotrzebnych dryblingach. Cel zespołu musi być na pierwszym miejscu, a indywidualne osiągnięcia mają to uzupełniać. Przekładanie spotkań Pamiętam, co mówiłem rok temu, ale sytuacja się zmienia i nie wiem, jak teraz będziemy podchodzić do takiej możliwości. Decyzja jeszcze nie zapadła. Na pewno jesteśmy gotowi do gry co 3-4 dni. Wiemy, że jesteśmy zespołem, którym interesuje się masa kibiców i jest presja. Ale dzięki temu budujemy naszą siłę. Cele konkretne Zrobiłbym wszystko, by wywalczyć tytuł mistrzowski, ale nie mogę jednocześnie czegoś odpuścić. Nie możemy odpuszczać ekstraklasy, by zdobyć PP. I na odwrót. Musimy walczyć jednakowo na trzech frontach. Dziś nie jesteśmy gotowi do gry na trzech frontach, ale skupiam się na treningach. Pracujemy najlepiej jak możemy. Będziemy gotowi do spotkań. Nie siedzę u prezesa, by dał mi nowych zawodników. Jestem zadowolony z obecnej kadry i chcę z tymi chłopakami dobrze pracować. Joao Gamboa Nie mam wątpliwości. Potrzebuje jeszcze czasu na adaptację w lidze, kolegów. Nie ma co oceniać po pierwszym spotkaniu, ale na pewno będziemy z niego bardzo zadowoleni w tym sezonie.

Warta Poznań Jesteśmy gotowi w 100 procentach. Nie spoczęliśmy na laurach latem tylko ciężko pracowaliśmy. Każdy zespół przeciwny to niewiadoma na starcie nowego sezonu. Chcemy mocno rozpocząć sezon. To, że wygraliśmy niedawny sparing nie ma większego znaczenia. Jak ktoś chce nas nazywać faworytem to może to zrobić, ale i tak przebieg jest niewiadomą. Czeka nas ciężkie wezwanie. Mateusz Łęgowski i Marcel Wędrychowski Mateusz już był powołany do kadry narodowej, więc nie ma co pytać, czy jest gotowy do grania w lidze. Jest! Obaj osiągnęli dużo w ostatnim roku. To może inspirować innych zawodników. Ciężko pracowali na swoje minuty, swój rozwój każdego dnia. Efekty teraz są widoczne. Ufam im. Okres przygotowań Zawodnicy pracowali na 100 procent i tego oczekiwaliśmy. Możemy grać z dużą intensywnością, ale pewnie nie od razu uda się wszystko. Każdy z zawodników jest gotowy, by pokazać swoje najlepsze oblicze. Jak coś się nie uda to nie ma co się frustrować, tylko mocniej pracować. Takie są moje oczekiwania – po każdym tygodniu mamy być lepsi. Apetyt na wyższe cele ma być lepszy. Efthymios Koulouris Pytałem się go, jak się czuje w klubie. Najważniejsze jest to, że jak przychodzi obcokrajowiec to musi się czuć jak w domu. Potwierdził, że świetnie się tu czuje. Widzę, że inni zawodnicy szukają go na boisku. I tu widać zaufanie. On je zdobywa każdego dnia. A to dopiero początek, bo będziemy się rozkręcać.

Pogoń jeszcze bardziej nieprzewidywalna dla przeciwników Odeszli od nas m.in. Damian i Pontus, którzy mieli za sobą bardzo udane okresy w Pogoni. W ich miejsce przyszli nowi gracze. Mają inny styl gry, ale zespół ma swój styl i musi iść swoją drogą.

„11 na Wartę” Mamy kilka znaków zapytania. Mam w głowie skład i wiem, kto będzie rozpoczynał i kończył spotkanie. Nie ma szans, byśmy każdy mecz zaczynali w tym samym składzie. Będą zmiany wprowadzane systematycznie. Wszyscy muszą być gotowi do gry. Sebastian Kowalczyk W meczach sparingowych wchodził na 30-40 minut i dawał bardzo intensywne zmiany. Nie wiem, jaka będzie jego przyszłość. O to najlepiej pytać dyrektora sportowego. Seba chce pomagać Pogoni i pracuje na swoje występy tak jak pozostali zawodnicy.

