Jens Gustafsson: W Bielsku byliśmy bardziej dojrzałym zespołem

Jens Gustafsson, Pogoń

Jestem zadowolony przede wszystkim z przejścia do kolejnej rundy. Był to dla nas bardzo trudny mecz. Musieliśmy zebrać i wykorzystać wszystkie indywidualne umiejętności naszych piłkarzy oraz wszelkie nasze relacje, to w jaki sposób współpracujemy ze sobą, by wygrać to spotkanie.

To nie był nasz perfekcyjny mecz, natomiast rośliśmy w tym spotkaniu z kolejnymi minutami. Byliśmy bardziej dojrzałym zespołem, a takie mecze, podobnie jak ten poprzedni z Puszczą Niepołomice, dają nam najwięcej na przyszłość. Mówię o tym, że w takich spotkaniach wspieramy się wzajemnie, mamy bardzo wiele wiary, to posuwa nas naprzód i dzięki temu wszystkiemu zwyciężamy. Myślę również, że w tym spotkaniu zmiany pozwoliły nam wygrać i awansować.

Jestem dumny z naszego zespołu, zwłaszcza z tego jak wszyscy pracowaliśmy razem na boisku. To jest coś, co na pewno bierzemy z tego meczu na przyszłość.