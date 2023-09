Jens Gustafsson, trener Pogoni: Wstydzimy się tego wyniku. To niedopuszczalne

Jacek Cyzio: Pogoń odbiła się i pójdzie w górę tabeli

Chciałbym, by Pogoń wygrała, bo to pozwoliłoby jej dołączyć do najlepszej czwórki i granie o coś więcej niż 2-3 miejsce – mówi były piłkarz Pogoni i Legii.