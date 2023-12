Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: Widzew zmienił styl. Pewnie dłużej będziemy się bronić

Sobotni mecz Widzew Łódź – Pogoń Szczecin będzie ostatnim tegorocznym występem Portowców w PKO Ekstraklasie. Zaraz po spotkaniu zawodnicy szczecińskiego zespołu rozpoczną świąteczne urlopy i do klubu wrócą w styczniu.

Przed wyjazdem do Łodzi trener Pogoni Jens Gustafsson spotkał się z dziennikarzami na oficjalnej przedmeczowej konferencji prasowej. Sytuacja kadrowa przed meczem

Nieobecni w sobotę to Luka Zahović (chory, szkoda, bo dobrze zagrał ostatnio), Paweł Stolarski, Danijel Loncar, Kacper Smoliński. Mamy znaki zapytania przy innych zawodnikach, więc bierzemy do Łodzi 21 piłkarzy. Nie chcę wchodzić w szczegóły, kto ma problemy. To by bardziej pomogło Widzewowi niż naszym piłkarzom. Oczekiwania

Piłka nożna to gra mentalna. Jak pewne rzeczy idą wbrew nam, a tak było ostatnio, to albo się poddajemy, albo bierzemy to na klatę. Każdy z zawodników jest pełen emocji, chęci rewanżu i chce wygrać w Łodzi. Dobrze by to nas nastawiło na początek roku. Nastawienie przedmeczowe w tym okresie roku jest szczególnie ważne. Spodziewam się dobrej atmosfery, murawy, ale co będzie jak spadnie śnieg? Liczy się te nastawienie. Na wyjazdach generalnie byłem zadowolony z gry, ale zawsze ocenę podpieram wynikiem końcowym.

Widzew po zmianie trenera

Zmienili styl gry. Na pewno będą dla nas wyzwaniem, bo chcą być w posiadaniu piłki, tak jak my. My będziemy musieli dłużej się bronić. Oni są mocni w ofensywie, dobra jakość i dobra organizacja obrony. Powtórka ze stycznia?

Statystyka, która przyszła mi do głowy – oczekiwane punkty. My mieliśmy mieć ich więcej niż mamy. To bardzo wiele mówi o nas. Za rzadko rozstrzygaliśmy mecze na naszą korzyść, za mało bramek strzelaliśmy. Ale mamy swój styl i ten styl działa. Drobne rzeczy nam przeszkadzały, które znam i jestem odpowiedzialny za nie. Będzie to lepiej wyglądać. Te drobiazgi nie przyjdą za darmo, będziemy ciężko pracować. Jestem trenerem i chcę widowiskowo grającej Pogoni. Ale zwycięstwo jest od tego ważniejsze.

Przyszłość trenera

Pytanie do zarządu.

Zmiany w składzie zimą

W trakcie przerwy jakieś ruchy będą, ale tak jest we wszystkich klubach. To normalne, ale w Pogoni będzie spokojnie. Będzie praca z zawodnikami, także z akademii. Wraca do nas Marcel i będzie z nami wiosną. Bardzo nam go jesienią brakowało. Ocena za I rundę

Wolałbym odpowiedzieć po Widzewie. Jeśli wygramy będziemy w tym samym miejscu, co rok temu. Rok temu widzieliśmy co było nam potrzebne w drugiej części sezonu, teraz będziemy potrzebować jeszcze lepszej wiosny. Nie chcę myśleć o tym, czy stracimy punkty. Liga trwa, rywalizacja jest zacięta i cały czas jesteśmy w grze. Mocne ogniwa Widzewa

Indywidualnie ciekawy zespół i Bartek Pawłowski to taki zawodnik, który nakręca tę drużynę. Jego trzeba powstrzymać, bo mecze z nami kończył z bramkami. Ale są i inni groźni piłkarze.

Kolędowanie z Portowcami

Fantastyczna impreza, która wiele mówi o Pogoni. Sami zawodnicy też byli tym zaskoczeni, nigdy w czymś takim nie brali udziału. Zrobimy wszystko, by w Łodzi po meczu też śpiewać z radości. Obrona i stracone bramki

Przeciwnicy z nami grają bardzo skutecznie. Gdybyśmy prezentowali taką skuteczność, to strzelilibyśmy więcej bramek, dużo więcej. Nie chcę teraz się skupiać na czwórce w obronie i wskazywać słabe ogniwa, obarczać winą. Mecz z Wartą za nami, a podejmowaliśmy bardzo złe decyzje, co jest nieakceptowalne. Takie rzeczy się jednak zdarzają, musimy to zaakceptować i iść do przodu. Zmiany? Są możliwe, ale grali ostatnio najlepsi. Nie wiem, jak to będzie wyglądać w sobotę. Nie mogę być zadowolony ze sposobu traconych bramek, koncentracji i wiem, że musimy być lepsi.

Rok 2023

Wciąż wierzę, że możemy walczyć o czołowe pozycje w tabeli. Jak to się uda to będziemy coraz bliżej ostatecznego zwycięstwa. Możemy wygrać Puchar Polski, a ligi nie odpuścimy. Jestem pewny, że wiele osób przegrało o bukmacherów przez to jak niespodziewane są wyniki w tym roku. Obrona na wyjazdach

Lepiej nam to wychodzi. Traciliśmy punkty, bramki, gdy za bardzo myśleliśmy o atakowaniu. Nie jest oczywiste znalezienie jednego problemu Pogoni, ale jestem odpowiedzialny za znalezienie tych elementów, które wymagają dopracowania. Zmiennicy na Widzew

Nasz styl gry działa na przeciwników w I połowie. Muszą walczyć o piłkę, a to pomaga zmiennikom, którzy później wchodzą jakby do innego meczu. Fornalczyk wchodzi na otwartą grę, może być bardziej skuteczny w swoim stylu. Ostatnio zrobili dobrą robotę, ale mieli ułatwione zadanie poprzez robotę graczy podstawowych. Przygotowania do wiosny

Rozpoczniemy 8 stycznia. Tydzień w Polsce, a później 10 dni w Turcji. Rozegramy kilka spotkań towarzyskich.

