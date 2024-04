Jens Gustafsson, trener Pogoni: Naciskaliśmy do końca, a wsparcie kibiców topowe

Jens Gustafsson, Pogoń

Jesteśmy zadowoleni po tym zwycięstwie. Z punktu widzenia gry – I połowa była trudna. Ruch grał dobrze, nie byliśmy gotowi na wyzwanie. Byliśmy zadowoleni z wyniku do przerwy. Jak wyczyściliśmy głowy w przerwie, jak ustaliliśmy co chcemy grać, to było to widać na boisku. Szczególnie zadowolony z tego, że naciskaliśmy do końca. Wsparcie kibiców na topowym poziomie do końca. Dziękuję.

Adrian Przyborek – gra ostatnio bardzo dobrze. Dziś też, zdobył gola, ale i bardzo dobrze się prezentował fizycznie, podejmował dobre decyzje.

Mariusz Malec – mieliśmy problemy przed i w ciągu meczu. Alex musiał zejść, a Gamboa dał dobrą zmianę. Były i inne drobne problemy. Zawodnicy będą teraz mieli kilka dni spokojniejsze i będą gotowi do kolejnych spotkań.