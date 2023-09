Jens Gustafsson, trener Pogoni: Jesteśmy w bardzo trudnym momencie

Zmiana trenera – nie zatrudnia się trenera na dobre wyniki, ale i na złe okresy. Kocham tu pracować i każdego dnia staram się jak najlepiej pracować w klubie. I to niech będzie mój komentarz do sytuacji.

To nie była gra do której przyzwyczailiśmy kibiców. Może brak pewności siebie, brak indywidualnej formy. Nie mieliśmy wielu sytuacji bramkowych. Musimy nad tym też pracować. Dziś walczyliśmy o lepszy wynik do końca, ale nie przyniosło to skutku.

Jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Wszystko jest jakby przeciwko nam. Nie chcemy być w takiej sytuacji, ale czasami tak się dzieje. Musimy być razem to najważniejsze. W czasie przerwy reprezentacyjnej wrócą do nas ważni piłkarze. Musimy wyjść jak najszybciej z tej sytuacji.

Bramkarz – czekamy na to, co się może wydarzyć.

Joao Gamboa – kontuzje to szerszy problem, bo np. na środku obrony gramy cały czas w innych zestawieniach. To nie jest komfortowa sytuacja od początku sezonu i nie jestem pewny, czy zagraliśmy dwa mecze z rzędu w tym samym zestawieniu. Loncar szybko, bo już po 20 minutach opuścił boisko. Gamboa nie wiem, jak to się może skończyć, ale nie wyglądało to dobrze. Przy zmianie Gamboi zszedł też Przyborek, który dał taktyczną zmianę, ale nie chciałem jej przeprowadzić. Chciałbym mieć Przyborka na boisku.

Waldemar Fornalik, Zagłębie

Zagraliśmy dobry mecz, cały. To, co szwankowało ostatnio czyli współpraca w defensywie to tym razem funkcjonowało. Potrafiliśmy zagrozić Pogoni. Chcieliśmy dziś udowodnić sobie, że potrafimy dobrze grać w piłkę, ale i solidnie bronić.