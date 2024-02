Jens Gustafsson po wygranej w Poznaniu: Ciężko nas teraz będzie zatrzymać

Linus i Danijel – byli już pozbawieni energii, skurcze. Gamboa też, ale po strzelonej bramce. To najlepiej świadczy, jak duży to był wysiłek ze strony naszych zawodników.

Nie pamiętam, co mówiłem w przerwie dogrywki. Jak dobrze pamiętam, to mówiłem, że to jest moment wypłaty za robotę, ale coś jeszcze musimy dołożyć. Ta robota dziś się opłaciła.

Jens Gustafsson, Pogoń Bardzo ciężki mecz i wiedzieliśmy, że taki będzie. Bardzo złożony mecz pod względem taktycznym. Cały czas byliśmy mocno skupieni na zadaniach defensywnych. Nie skupiam się na naszej grze, ale na tym, jakiego ducha drużyny tu pokazaliśmy. To jak zawodnicy walczyli, jeden za drugiego, dla zespołu to nie wiem, czy tego wcześniej doświadczyłem. Teraz jesteśmy w takim nastroju, że będzie ciężko nas zatrzymać. Jestem ekstremalnie zadowolony z postawy drużyny. Niczego jednak w PP nie osiągnęliśmy, chcemy wygrać, ale skupiamy się już na Legii.

Mariusz Rumak, Lech

Bardzo trudno dobrać słowa mówiąc to, co jest w szatni, w naszych sercach. Wyglądało to tak, że kontrolowaliśmy ten mecz, ale spełnił się najgorszy scenariusz. Boli nas ten wynik. Jak się jest słabszym i przegrywasz to trzeba to zaakceptować, ale z Pogonią tak nie było. Boli, bo nie można tego meczu powtórzyć, gdyż jest to puchar.

Zmiany – nie czekaliśmy na dogrywkę. Rozmawialiśmy i uważaliśmy, że zespół dobrze funkcjonował i wstrzymywaliśmy się z nim możliwie długo.