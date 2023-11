Jakie zmiany mogą (powinny) nastąpić zimą w Pogoni Szczecin? [ANALIZA]

- W tym momencie nie jesteśmy gotowi do gry na kilku frontach, ale będziemy pracować, by być lepszym zespołem. Z kadry jestem zadowolony i nie chodzę do prezesów z prośbami o transfery - mówił przed startem sezonu Jens Gustafsson.

Wtedy miał na głowie mecze ligowe oraz w eliminacjach Ligi Konferencji, czyli grę co trzy, cztery dni. A w składzie byli m.in. ograni w zespole Dante Stipica, Sebastian Kowalczyk czy Mateusz Łęgowski. Teraz ich już nie ma, przygoda z Europą zakończona, a w trakcie sezonu dołączyli bramkarz Valentin Cojocaru i pomocnik Fredrik Ulvestad. Ale to wciąż za mało. Po porażce ze Stalą Mielec Śląsk Wrocław uciekł już Pogoni na dziesięć punktów. Mimo to Portowcy cały czas liczą się w walce o mistrzostwo Polski, a w najbliższy wtorek zagrają o ćwierćfinał Pucharu Polski. Rozstrzygnięcia ligowe zapadać będą wiosną, choć dobrze byłoby, gdyby jeszcze w grudniu Portowcom udało się zniwelować trochę strat. Jest to możliwe, ale nie może przysłonić oczywistego - Pogoń bez wzmocnienia składu ma małe szanse na sukcesy. Pokazało to kilka ostatnich spotkań - ze Stalą, Rakowem, Puszczą czy Legią. Raków i Legia po rotacjach zaczęli grać lepiej i stąd stracone przez Pogoń punkty, ze Stalą i Puszczą brakowało zawodnika, który pociągnąłby grę po 70 minucie. Trener Gustafssoon wprowadzał zmiany, ale niewiele one wnosiły.