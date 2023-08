Jaki będzie wrzesień na Pomorzu Zachodnim? Mamy już prognozę pogody

Burzliwy był w pogodzie sierpień. A co nas czeka we wrześniu?

Ogólnie to będzie lepsza, bardziej stabilna pogoda niż w sierpniu. Ci co zaplanowali sobie urlopy na wrzesień i nie przepadają za upałami, powinni być zadowoleni. Można powiedzieć, że pogoda we wrześniu to będzie takie przedłużenie lata.

Czyli jak będzie?

Zapowiada się mało deszczu, sporo słońca i temperatury w dzień powyżej 20 stopni Celsjusza. Jedynie ranki mogą być naprawdę chłodne, bo wtedy temperatura może spadać poniżej 10 stopni C. Ale uwaga, czekają nas coraz krótsze dni. To ma konsekwencje dla pogody. Ta temperatura około 20 stopni C nie będzie obowiązywać przez cały dzień. Te przyjemne temperatury mają być właściwie od godziny 11 do godziny 16 może 17-tej.

Cały wrzesień ma być taki?

Przeważnie, ale w drugiej połowie września czekają nas także poranne mgły. To one będą utrudniały widoczność kierowcom. Ale podkreślam, to będą poranne mgły.