Jaka pogoda czeka nas w ten weekend w Szczecinie i nad morzem?

Ale musimy z tą bezdeszczową i słoneczną pogodą poczekać do piątkowego popołudnia. W piątek przed południem bowiem może padać deszcz, ma być pochmurnie. Dopiero po południu się rozpogodzi. Temperatura w Szczecinie ma wynosić 20 stopni C, nad morzem ma być 18 stopni C. Nad morzem wiatr ma być dość silny, bo zapowiada się 5-6 stopni w skali Beauforta. W Szczecinie tak mocno wiać nie będzie.

Uff, jak dobrze. To przecież ostatni wolny weekend przez rozpoczęciem roku szkolnego. To pewnie też ostatnia szansa na plażowanie w końcówce wakacji.

A jaka będzie sobota?

Już nie powinno padać, na ogół będzie słonecznie i ma być ciepło. Temperatura w Szczecinie ma wynosić 22 stopnie C, a nad morzem ma być 20 stopni C. To tyle co ma woda w Bałtyku. Wiatr powinien być już słabszy, bo wiać ma w skali od 4 do 5 stopni Beauforta.

Co z niedzielą?

Nadal ciepło, bo w Szczecinie temperatura ma wynosić 21 stopni C, a nad morzem ma być 18 stopni C. Nadal słonecznie, choć od czasu do czasu mogą pojawić się chmury. Wiatr ma wiać umiarkowany z zachodu.

A co nas czeka w przyszłym tygodniu?

Cały przyszły tydzień ma być ciepły. Będzie sporo słońca, a temperatura nad morzem ma wynosić około 20 stopni C, w Szczecinie ma być około 22 stopni C. Raczej nie powinno padać. Za to bardzo ciepły zapowiada się przyszły weekend. Na razie z prognoz wynika, że ma być nawet 24 stopnie C. W ogóle wrzesień ma być pogodny i ciepły. Będzie takim przedłużeniem lata.