Jak dzieci widzą Szczecin w słowach - wystawa Szczecin Dzieci w Galerii TWORZĘ SIĘ!

Mapka oraz ilustrowany pokój powstały w ramach akcji przeprowadzonej z mieszkańcami Szczecina na ścianach galerii. Szczecin Dzieci dostępny jest również w formie mapki. Mapki można bezpłatnie otrzymać w Domu Kultury „13 muz”. Po mapce można rysować i dopisywać swoje wymyślone i przekręcone nazwy.

To jedna z wystaw, które można zobaczyć podczas wakacyjnych zajęć w Galerii TWORZĘ SIĘ!

- Na nową wystawę „MIASTO(DLA)DZIECI” zaprosimy najmłodszych po wakacjach. Szczecin Dzieci jest wstępem do tej wystawy - mówi Paulina Ratajczak z Fundacji Las Sztuki. - Do 28 lipca trwa nasz (nie)konkurs MIASTO MARZEŃ - serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Wszystkie prace zaprezentujemy na wystawie, a wybrane pomysły zrealizujemy w przestrzeni nowej ekspozycji.

W wakacje, w przestrzeni galerii, od poniedziałku do piątku, organizowane są warsztaty dla grup zorganizowanych (min. 8-osobowych) oparte na aktywnych działaniach twórczych, związanych z tematyką poruszaną na „Ukrytej Wystawie”. To kolejna wystawa, która przekonuje młodych ludzi do samodzielnego odbioru sztuki i działań interaktywnych jak szukanie znaczeń czy odpowiedzi na zadawane pytania.