Jachtowy gigant inwestuje w rozwój żeglarskiej młodzieży

Przyznaje, że plany TTS są jeszcze większe, na razie Maciej Twardowski jednak nie zdradza, jakie będą kolejne kroki spółki w ramach wsparcia dla sportowców. Szef goleniowskiego producenta jachtów wspomina natomiast, że chciałby, by to właśnie pod szyldem TTS żeglarska młodzież miała możliwość rozwoju.

- Chcemy nie tylko fascynować żeglarstwem, ale również wspierać młodych sportowców, by osiągali sukcesy podczas regat – mówi Dyrektor Zarządzający TTS, Maciej Twardowski. – Sądzę, że nasz region ma znakomite warunki do uprawiania sportów żeglarskich, przy odpowiednim wsparciu dla młodzieży, możemy się też doczekać wybitnych żeglarzy, którzy będą rywalizować w najbardziej prestiżowych regatach świata – tłumaczy.

Goleniowska spółka, która na co dzień zajmuje się budową jachtów i łodzi motorowych, rozpoczęła współpracę z Yacht Klub Polska w Szczecinie. Zakupiono dwie żaglówki klasy Optimist, to łodzie, na jakich stawiają pierwsze kroki młodzi żeglarze.

- Do tej pory w żeglarstwie byliśmy o krok za Trójmiastem, czas to zmienić – uśmiecha się Maciej Twardowski. – Wierzę, że w naszym regionie są utalentowani młodzi żeglarze, a my postaramy się ich wspierać – dodaje.

Dwa pierwsze Optimisty pod szyldem TTS i YKP pływają już na Jeziorze Dąbie.

Optymist to najmniejsza monotypowa międzynarodowa klasa jachtów regatowych, pływają na nich dzieci i młodzież do 15 roku życia. Na żaglówkach tej klasy swoją przygodę sportową zaczynał m.in. Mateusz Kusznierewicz, po raz pierwszy wsiadł do Optimista w wieku 9 lat w Yacht Klubie Polski w Warszawie. W 1996 zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w żeglarskiej klasie Finn.