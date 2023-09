Invest in Szczecin Open: Andrew Paulson i Vitaliy Sachko wygrali deblowy finał [ZDJĘCIA]

W piątkowych półfinałach odpadły dwie najwyżej rozstawione pary, więc finał wyraźnego faworyta nie miał, ale jednak fachowcy więcej szans dawali Paulsonowi oraz Sachko. Ich rywalem był Hiszpan Sergio Martos Gornes oraz Zdenek Kolar z Czech, który dwa lata temu wygrywał w Szczecinie w turnieju głównym.

Pierwszy set jednostronny. Paulson i Sachko wygrali do 1 i zanosiło się na pogrom. Tym bardziej, że Czech i Ukrainiec prowadzili w drugim 3:0. Ale stracili koncentrację, zaczęli grać zbyt czytelnie i Kolar mocno ich punktował. Doszło do wyrównania. Przy stanie 4:4 doszło do bardzo kontrowersyjnej sytuacji. Arbiter nie przerwał gry, choć wydawało się, że piłka dwa razy odbiła się po stronie Paulsona. Hiszpan mocno protestował, wykłócał się z sędzią, ale wynik nie uległ zmianie. Kolar go uspokajał i to miało dobry skutek.